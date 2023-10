Marta Riesco se ha convertido en noticia por los rumores de reconciliación con Antonio David Flores que han surgido en redes sociales en los últimos días. Meses después de su ruptura, la pareja habría decidido darse una nueva oportunidad, dejando a los seguidores de la reportera sin palabras ahora que había recuperado la sonrisa y estaba disfrutando de la soltería disfrutando de citas con algunos pretendientes, como ella misma ha contado ilusionada con la naturalidad que la caracteriza.

Rumores de acercamiento a los que Marta no ha tardado en reaccionar, negando con rotundidad su 'reencuentro' con el ex de Rocío Carrasco: "Es totalmente falso, falsísimo. No entiendo a la gente, las cosas que se inventan, falso" ha asegurado molesta, dejando claro que no mantiene "ningún contacto, cero" con Antonio David.

"Está roto por completo, completísimo" sentencia, preguntándose por qué ahora que está "gozando y viviendo la vida" ha surgido este rumor; "cada cierto tiempo me buscan las cosquillas y dicen vamos a hacer saltar a Marta, pero estoy zen" advierte, dejando entrever que quienes buscan que estalle por su falsa reconciliación con el padre de Rocío Flores no lo van a conseguir.

Y es como confiesa, "ahora ya sí tengo ganas de enamorarme. Soy una mujer soltera, joven, que me lo estoy pasando bien". Por delante, numerosos planes de futuro, como su decisión de congelar sus óvulos para cuando decida ser madre el día de mañana: "No estoy embarazada, me los voy a congelar para tenerlos ahí porque me lo dijo Ana Rosa y Lara Álvarez y las he hecho caso. Ya pensándolo digo 'me los voy a congelar' porque viendo cómo está el mercado... para pasarlo bien está bien pero para otras cosas está muy mal" bromea, convencida de que si Tamara Falcó se ha casado y está a punto de quedarse embarazada "yo no pierdo la esperanza".

Aunque ha pasado página y no quiere saber nada de Antonio David, Marta no ha dudado en sincerarse sobre la exclusiva en la que Olga Moreno confiesa que ha encontrado en Agustín Etienne a un hombre que la respeta y le da su sitio por fin: "No me leí nada, me aburre muchísimo ese tema, pero no me ha sorprendido. Aquí es clin, clin, clin. Hacen bien, en vez de trabajar, en vez de levantarse, que facturen y que se lo sigan pagando".

Marta está viviendo un momento de lo más dulce y está exprimiendo esta etapa al límite. "Tengo que reconocer que estoy en un punto de mi vida que me estoy bebiendo la vida a sorbos y a tragos. Como diría el gran Chayanne. Y no, no pido perdón por divertirme. Porque creedme, me estoy divirtiendo mucho, mucho, #siatodo". El pasado fin de de semana Marta viajó a Mérida invitada por su amigo ArmandoRaúll Castillo, para ver a Pastora Soler. Allí, como ha mostrado a través de sus stories, disfrutó de una noche mágica y VIP acompañada de Armando, que trató de que viva la mejor experiencia posible. "Yo quiero un hombre así, que me acompañe al hotel y que vea que estoy sana y salva".

Ahora, de vuelta en Madrid, la reportera ha compartido una reflexión tras su última cita en el médico. "Me da vergüenza contaros algo pero lo voy a hacer por si os sirve a alguna. Llevo casi 3 años sin hacerme una mamografía por miedo. Mi abuela tuvo cáncer de mama y siempre he ido retrasando la cita. Una vez y otra durante estos años. Me ponía cualquier excusa y la cancelaba. Hoy estoy aquí, acojonada, pero sin cancelar la cita.