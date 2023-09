La casa de 'GH VIP' estuvo a punto de saltar por los aires durante la gala de anoche. Laura Bozzo no ocultó su decepción con Karina después de que la cantante la nominara con la máxima puntuación, a pesar de la buena relación que han mantenido desde el principio. "No me deja dormir casi ninguna noche", argumentó entre risas mientras su compañera se quedaba con la boca abierta y sin dar crédito tras recibir los tres puntos.

Además, la intérprete de 'En un mundo nuevo' también nominó con dos puntos a Alex Caniggia, otro de sus grandes apoyos en la casa: "Nos llevamos bien, él me habla de su niña y yo le hablo de mis nietos, pero como hay que dar los puntos, se los doy a las personas fuertes".

Más adelante, después de que Marta Flich comunicara los seis nominados, Karina apareció en pantalla con un semblante serio y manifestó su deseo de abandonar el concurso. "Ojalá salga el jueves que viene. Ojalá", aseguró después de escuchar su nombre. "Hemos tenido nuestro rifirrafe. Esta señora se ha enfadado conmigo porque la he nominado", reconoció en referencia a Laura.

Por alusiones, la presentadora peruana no dudó en explicar ante los espectadores el motivo de su enfado: "¡No es justo! Yo le he dado la vida, es la persona que más quería. Le lavaba los pies, le hacía masajes, le hacía todo. A mí no me interesa que me nominen, yo soy guerrera y voy a ganar". "Lo que me duele en el corazón es que la persona que más amo de esta casa me haga una cosa así, eso es lo que me duele", aseguró al borde del llanto tras sentirse traicionada.

Más adelante, con los ánimos más calmados, Laura mantuvo una conversación con Karina para compartir el motivo por el que le había dolido tanto su nominación: "Lo último que me imaginé es que la persona a la que más quiero votara en mi contra. Yo, Alex, que te cuida todo el tiempo, y Luitingo. Las personas que siempre estamos cuidándote. Es un juego, sí, pero no para votar a la gente que quieres, sino por la gente que no se preocupa por ti".

"Te respeto, siempre fuiste mi ídolo desde chica, y no voy a dejar de sentirlo", confesó ante una Karina que decía "sentir en el alma" lo sucedido: "Yo no tengo nada en contra de nadie". Además, la cantante aseguró que sus tres puntos iban a ir para Albert, pero no pudo dárselos debido a que salió inmune.