Dos meses después de su última visita a Sanxenxo, el Rey Juan Carlos se encuentra de nuevo en la localidad gallega que se ha convertido en su gran refugio desde que abandonó España. Este lunes el Emérito aterrizaba en Vigo, comenzando así una estancia en nuestro país que se alargará previsiblemente hasta el próximo lunes 2 de octubre.

Como siempre que visita la localidad gallega, el revuelo estaba asegurado. Aunque esta vez se ha mantenido en un discreto segundo plano, la prensa no ha dejado de seguir sus pasos desde su llegada. Las cadenas de televisión han enviado a sus reporteros para seguir el día a día del monarca en Sanxenxo.

'Así es la vida', el programa de Telecino, ha escogido a José Antonio Avilés. El reportero se encuentra en Sanxenxo siguiendo al emérito en sus regatas, y ha conseguido ser invitado por Juan Carlos I a tomar café. "Esta recepción se ha dado lugar porque yo le escribí una carta y se la hice llegar a su persona más cercana", ha explicado en el programa de Telecinco.

"Estábamos a las puertas del club náutico y ha venido el jefe de seguridad y me ha pedido que le acompañase sin saber por qué", ha relatado. "Imaginaos mi cara en el hall".

"Mirad si estaba nervioso que hasta el jefe de seguridad me ha pedido que me tranquilizara, que era una persona normal", ha contado. "Me han dicho que el señor ya podía atenderme, y me han acercado a una mesa redonda con María Zurita, la infanta Margarita, Pedro Campos y su mujer, la mano derecha del rey Juan Carlos... Y había una silla vacía al lado del rey".

"Me ha dicho que me sentara, que quería hablar conmigo. La conversación se queda para mí, pero hemos hablado 15 o 20 minutos y me ha invitado a un café", ha detallado José Antonio Avilés."Si antes ya me declaraba Juancarlista, hoy me declaro más juancarlista porque me encanta este señor", ha expresado de la emoció

"Se le ve inmensamente feliz de estar con su hermana y con parte de su familia", ha asegurado Avilés. "Me ha presentado con mucho orgullo a la infanta Margarita", ha terminado diciendo.