Álvaro de Luna está disfrutando de uno de sus mejores momentos musicales. El artista llena conciertos y acaba de lanzar su nuevo álbum 'Uno'. Con motivo de este lanzamiento se encuentra de promoción en diferentes cadenas de televisión y anoche estuvo en 'La Resistencia'.

El cantante había contado en su visita a 'Zapeando' una sorprendente anécdota relacionada con Pedro Sánchez. "Mi madre me llamó sin entender nada. Yo no entendía nada, porque me pilló trabajando y luego nos pusimos a hilar y nos dimos cuenta", reveló al contar su inesperado vínculo con el presidente del Gobierno. 'La Resistencia' quiso rescatar esta historia y descubrir que une al novio de Laura Escanes con Sánchez y la historia tiene lo suyo.

Solo espero que la carta que le envió el Perro Sanxe a Álvaro de Luna, la firmase como THE DOG o con una huella. pic.twitter.com/Nh3Al4Ed4Q — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) 28 de septiembre de 2023

En 2018 su madre recibió una carta en la que el presidente del Gobierno expresaba sus condolencias por la muerte de su hijo. Pero lo cierto es que el escrito iba dirigido al actor Álvaro de Luna, famoso por su papel como El Algarrobo en la serie de televisión 'Curro Jiménez', quien falleció a los 83 años.