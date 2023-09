Tras 84 programas nos que foi debullando a imaxe dun xoven divertido, comprometido e reivindicativo, Fer Castro puxo fin a semana pasada ao seu paso polo coñecido concurso de televisión Pasapalabra, no que gañou 42.000 euros brutos, “que quedarán nuns 30.000 segundo atopei nunha noticia en internet que, a verdade, sorprendeume porque é algo absolutamente inútil para todo o mundo agás para min, pero agradezo que fixeran as contas para saber canto teño que tributar”.

Un paso polo veterán programa sobre o que, nunha conversa con este xornal, fai un balance positivo “en termos cuantitativos porque a experiencia durou moito máis do que calquera esperaría para alguén que nunca antes estivera en Pasapalabra, e creo que fun a persoa que máis tempo estivo sen ter participado antes noutro concurso”. E tamén en termos cualitativos porque “lévome o cariño de moita xente e o feito de formar parte dun formato que é importante para moitas persoas ás que acompaña en situacións mellores e peores”, e aínda que “un é consciente de que non vai alí a falar do seu libro, a verdade é que ás veces permean pequenas cousas sobre a situación da xuventude en canto a dereitos sociais e económicos, en particular das persoas científicas e investigadoras, e tantos outros colectivos aos que un pertence ou intenta representar”.

Reivindicacións

Entre as súas reivindicacións a través desta fantástica plataforma mediática, a defensa da lingua galega, que fixo visible con numerosas e divertidas camisetas. “Son cousas que eu xa tiña e que utilizaba, pero é verdade que comprei algunha adicional sobre o galego por unha cuestión filosófica de que, xa que estamos promocionando tanto o castelán e non lle fai falta, pois polo menos equilibrar un pouco así as forzas do universo”.

Insiste en que “é roupa que levaría de todos os xeitos, tamén para darlle esa veracidade á televisión que non ten normalmente, e eu quixen ser igual dentro que fora”.

Seguidor de Pasapalabra “desde que empecei a velo cando cancelaron na TVG Cifras e letras”, o proceso que o levou a convertirse en concursante comezou no 2019, cando aínda emitíase en Telecinco; seguiu cun casting en Santiago o día antes de que se declarase o estado de alarma pola pandemia; continuou cun contacto para incorporarse cando estaba en Alemaña e non podía e finalmente materializouse este ano.

"Fixen un esforzo activo moi grande"

Sen apenas redes, xa que “só teño Twitter, fixen un esforzo activo moi grande por non mirar nada do que se dicía e pedín que non me contaran nada porque creo que non beneficia á naturalidade e aos efectos psicolóxicos de ansiedade e preocupación polo que dirán, e tampouco nin que che digan moitas veces o guapo que eres nin o contrario”.

Engade que no seu entorno máis cercano “había xente que non o estaba pasando moi ben e supuxo unha distracción positiva, ao igual que para outras persoas ás que non coñezo; é un pouco o sentido que lle vexo a un formato de entretemento como este, que distrae de cousas peores e axuda a combater esa outra pandemia que temos hoxe en día, e que é a da soedade”.

Sobre como leva a popularidade, sinala que “o 99% da xente é moi correcta, o outro día paroume unha señora para dicirme que está soa na casa e que o Pasapalabra dalle a vida”, pero recoñece que cando nun día se lle acercan trinta persoas, “pois ás veces é máis difícil e ademais en ocasións te pillan sen tempo”.

Destaca a calidade humana do persoal do concurso, sobre todo “da xente de máis baixo rango coa que estabamos en contacto”, e di que lle sorprendeu que “o plató era máis pequeno do que pensaba e, en cambio, a mesa era moito maior”.

Por agora non se plantexa outro concurso, coa excepción de Cifras e letras, se se retoma.

“O sistema español de ciencia está tan mal que vou usar ese diñeiro como axuda para facer o postdoc en Alemaña”