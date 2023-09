Las citas a ciegas no siempre salen bien. Muestra de ello son los encuentros que cada noche 'First Dates' emite en Cuatro. Por el programa pasan todos tipo de solteros que buscan encontrar el amor o simplemente vivir la experiencia. Carlos Sobera se ha topado con todo tipo de invitados, pero lo que nunca había visto fue un comensal que trató de marcarse un 'simpa' sin ningún tipo de disimulo.

Ana y Tariq estaban teniendo una cita en la que todo parecía ir bien, hasta el joven de 30 años comenzó a hablar al comenzar la cena. El soltero afirmó que no le importaba comerse un filete que estuviese en la basura y destacó que era un "putón con principios".

Aunque eso no fue lo peor. La soltera se quedó de piedra cuando descubrió que Tariq no había llevado dinero para pagar. "Yo no voy a pagar lo tuyo, qué morro. Yo estoy desempleada ahora mismo", le dijo la sevillana. "A mí no me importa pagar lo tuyo, pero no traerte dinero cuando sabes que vas a venir a una cena y exigirme que lo pague yo, me parece totalmente fuera de lugar".

Un soltero consigue que Carlos Sobera le invite a cenar en #FirstDates27S: “Algún papelito tienes que tener”https://t.co/MoR5a7rwBp — First Dates (@firstdates_tv) 27 de septiembre de 2023

Ante la negativa del comensal, Carlos Sobera se vio obligado a intervenir. "No sé a qué estarás acostumbrado en tu pueblo… Esté tiene una cara que se la pisa", le espetó el presentador "Invítame tú, Carlos. Algún papelito tienes que tener".

"Tú lo que tienes es una cara…", le abroncó Sobera. Aunque finalmente consiguió que Carlos acabara pagándole la cena al soltero. En el momento de la decisión final, aunque Tariq intentó seguir conociendo a Ana, la publicista le dijo a su cita que no le perdonaba la vergüenza que le había hecho pasar y señaló que no quería repetir la experiencia.