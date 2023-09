'GH VIP' sorprendió en su estreno anunciando el nombre de un inesperado concursante. Gustavo, el que fuera chófer de María Teresa Campos, entraría en el concurso apenas unos días después del fallecimiento de la periodista.

El nombre de Gustavo aparecía como uno de los posibles participantes del concurso unos días antes de conocerse la noticia de la muerte de María Teresa Campos, por lo que se pensó que la noticia le haría declinar la oferta, pero nada más lejos de la realidad. Decidió participar en el concurso para sorpresa de los espectadores y las hijas de la periodista. "No nos sorprendió porque lo sospechábamos de antes", reveló. "Nosotros habíamos hablado la posibilidad de que esto ocurriera", confesó Carmen Borrego.

Tal y cómo ella misma aseguró en su vuelta a la televisión, Gustavo les comunicó su participación en 'Gran Hermano VIP 8' durante una conversación que tuvo lugar tan solo "un día después del funeral".

Ahora el programa ha destapado los planes del chófer y persona de confianza de la periodista tras su fallecimiento. El primero de ellos era que cuando falleciera María Teresa iba a entrar a un reality; el segundo, ir al Deluxe; y el tercero es que iba a escribir un libro, aseguró Vanesa, defensora de Carmen Alcayde.

La defensora de Gustavo en plató, no ha dudado en pronunciarse. "Primero, lo del reality sí que es verdad, no es ningún secreto. Ya en su momento rechazó un buen programa por estar al lado de María Teresa por amor, no por dinero. No va a escribir ningún libro, porque todo lo que ha dicho de ellas es bueno y jamás va a hablar y, cuando hable, será siempre para bien. Y tampoco va a hacer ninguna entrevista, porque ha tenido muchísimas oportunidades por muchísimo dinero", aseguró.

Sus declaraciones chocan un poco con las palabras que Carmen Alcayde compartió con algunos de sus compañeros sobre Gustavo y su entrada en 'GH VIP'. "A mí antes de entrar me han contado una cosa. Yo no se la quiero decir, porque yo quiero que él también tenga su concurso, esté cómodo y pueda vender que es buena persona y tal. Y si de repente tiene mal humor, pues ya se verá cómo es ese mal humor", desveló la presentadora.