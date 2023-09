Carlota Corredera aparecía este viernes ante las cámaras en el festival de música en directo que ha organizado por primera vez Spotify. Muy feliz por esta nueva etapa profesional en la radio, colaborando en 'Las tardes de RNE' y entrevistando a personajes relevantes en su podcast 'Superlativas', la periodista no dudó en hablar de los últimos temas actuales.

Alto y claro, siendo lo más objetiva posible, la presentadora de televisión aseguraba que "solamente me puedo solidarizar con todas las víctimas colaterales que hay aquí" cuando le preguntábamos por el caso de Daniel Sancho, defendiendo que "todo el mundo tiene que tener muy claro que la víctima es una y es la persona que está muerta".

Carlota empatizaba con la familia del colombiano, dejando claro que "es un horror para la familia de la víctima, fundamentalmente, porque al final los demás estamos aquí y el que ya no puede estar ni puede decir nada es Edwin Arrieta".

La periodista reflexionaba ante las cámaras y aseguraba que "ninguna persona que tenga hijos se puede poner en la piel de Rodolfo Sancho y de la madre de Daniel" y hacía especial hincapié en la familia del Edwin: "Igual que tampoco, desde luego no me gustaría estar en la piel de los padres de Edwin ni de su familia, me parece terrorífico".

Al fin y al cabo, si hay algo que tiene claro es que la situación es muy complicada y delicada y por ello hay que ser comprensivos con el actor: "Yo creo que es muy complicado gestionarlo, sobre todo porque además de la presión que tiene que tener como padre, la repercusión en los medios está siendo impresionante. Entonces yo entiendo que tiene muchísima presión y que es muy difícil gestionarlo. Y yo, desde luego, soy incapaz de juzgarle, incapaz de juzgarle porque además, pero vamos, no me gustaría estar, desde luego, en su piel".

Por otra parte, Carlota defendió que Kiko Hernández tiene derecho a hablar de su vida personal cuando él lo decida y ahora que lo ha hecho, lo único que tiene que hacer es disfrutar: "toda la gente que hemos estado a su lado preguntándole siempre y nunca ha querido contar, pues ahora que lo ha contado, yo solamente espero que lo disfrute y que después de dejar atrás la clandestinidad, que sea muy feliz".

La que fuera presentadora de 'Sálvame' recordaba que Kiko "ha sido tan sumamente reservado, pero bueno, yo creo que también hay que respetar las decisiones de las personas. Él ha decidido no compartir ni siquiera con su gente, con su gente más especial".

Ella misma se considera una persona importante en la vida de Kiko y "él no ha querido abrirse y no ha querido contarlo, pues tendrá sus razones. Yo creo que habrá que escucharle cuando le apetezca contarlo y de momento lo que tiene que hacer es irse de luna de miel y disfrutar mucho".

Por último, Carlota se mojó en la polémica que hay entre Kiko Hernández y Jorge Javier Vázquez y confía en que ambos hagan las paces: "Mira, yo con la carta de Jorge, con lo que me quedo es con lo último que dice: que está convencido de que el día que se vean y que se encuentren se van a reír".