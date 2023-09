'El cuerpo en llamas' se ha convertido en una de las series más populares de Netflix desde su estreno. La ficción, protagonizada por Úrsula Corberó y basada en el famoso 'crimen de la Guardia Urbana’ cuenta la historia de Rosa Peral, condenada a 25 años de prisión, acusada de asesinar a su expareja.

Con motivo de la serie, el caso ha vuelto a estar de actualidad y la acusada se ha situado de nuevo en el foco mediático. Con motivo de su reciente protagonismo ha concedido una entrevista desde la cárcel a Carlos Quílez para ‘Y ahora Sonsoles’.

Rosa Peral, que defiende su inocencia, reconoce sentirse juzgada de nuevo con el estreno de la ficción. "Yo soy inocente de lo que se me ha acusado. Yo no me matado a Pedro. Lo he dicho una y mil veces. Lo único que veo es que vuelve a ver otro juicio. Yo ya he sentido un juicio, yo ya tengo una condena. Lo que quiero pedir es que se me deje cumplir la condena que se me ha puesto y no la que se me ponga con una serie".

La condenada cree que se está haciendo un daño injustificado a sus hijas, y que los medios se están lucrando del caso y a su costa. "Mis hijas llegan a una edad que pueden ver la televisión y este tipo de programas. Consideran que con esto pueden ganar un dinero y lo venden y se lucran a mi costa", ha declarado.

"Desde que estoy aquí, con todo lo que se ha hecho, todo el mundo se ha estado lucrando conmigo. Han hecho libros, programas, documentales, de todo. He cobrado cero euros".

Rosa Peral asegura que no ha cobrado nada por la serie de Netflix. Sin embargo, el abogado de Pedro Rodríguez, el que era su pareja, ha demandado para pedir el embargo de cualquier tipo de ingreso por parte de las productoras de la serie.