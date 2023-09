Como ya es habitual, cada jueves 'El Hormiguero' ofrece su entrega de la tertulia en la que Juan del Val, Nuria Roca, Cristina Pardo, Tamara falcó y Pablo Motos debaten sobre diferentes temas de actualidad.

Una de las cuestiones que se pusieron sobre la mesa en el último programa fue la actitud de los abuelos con sus nietos. "Me han chivado que Isabel Preysler ahora tiene un comportamiento distinto desde que hay sobrinos", le comentó Pablo Motos a la marquesa de Griñón. "Es increíble", respondió Tamara.

"El otro día llega, abre la puerta, pregunta por mis sobrinos y al ver que no están sale sin saludarnos. Tal cual. Otra es que está sentada y Miguel está con un rotulador permanente pintando en su sofá favorito y yo le digo: 'Mami, que es un rotulador permanente'. Y dice: Ya, pero es que le está haciendo un regalo a su hermano'", confesó la colaboradora.

"Todo es así, no sé qué les pasa a las abuelas con sus nietos, se les olvidan las cosas", dijo Tamara, justo cuando Juan del Val la interrumpió: "Te voy a decir una cosa Tamara, no consiento que te metas en este programa con tu madre". "Bajo ningún concepto permito que aquí se hable mal de tu madre. No tengo más que decir", sentenció entre risas.