Sálvame ha sido un programa de televisión de la cadena española Telecinco, que se emitía de lunes a viernes en horario de tarde. Desde su inicio en 2009, se convirtió en uno de los programas más populares y seguidos de la televisión española, gracias a su formato de entretenimiento y espectáculo, en el que se combinaban noticias del mundo del corazón, crónica social y entrevistas a personajes famosos.

El programa se caracterizaba por la presencia de un equipo de colaboradores, encabezado por Jorge Javier Vázquez, quien ha sido el presentador y director del programa desde sus inicios. Junto a él, encontramos a un variopinto grupo de personajes que han ido formando parte del programa a lo largo de los años, como Belén Esteban, Kiko Hernández, Lydia Lozano o María Patiño, entre otros.

El formato del programa se dvividía en diferentes secciones, como la conocida "Sálvame Deluxe", en la que se entrevista a personajes famosos o se analizaba la actualidad del mundo del corazón.

Otra sección destacada era "El programa de Ana Rosa", en la que se debaten temas de actualidad con diferentes invitados.El programa también se caracteriza por su lenguaje desenfadado y cercano, en el que se utilizan expresiones populares y coloquiales, y por su tratamiento de los temas más controvertidos del mundo del espectáculo, como las relaciones amorosas, los conflictos familiares o las adicciones.

Pero tras tantos años en la escena, es normal que varios de sus tertulianos ya hayan fallecido. En este caso, son cuatro los colaboradores que han fallecido: Mila Ximénez, Marujita Díaz, Paco Marsó y Carmen Hornillos.

A pesar de que Sálvame ha sido criticado por algunos sectores de la sociedad por su supuesto sensacionalismo y falta de ética periodística, lo cierto es que el programa ha sabido conectar con una audiencia amplia y fiel, que se siente atraída por su estilo fresco y desenfadado, así como por las historias de los personajes famosos que aparecen en el programa.

Corredera revela las consecuencias de la polémica del documental de Rocío Carrasco

Muchos meses de su salida de la primera plana de la televisión, Carlota Corredera ha roto su silencio y ha explicado su despido de Sálvame.

“Hace quince años ya estaba trabajando en el departamento de comunicación de Mediaset, empecé detrás de todo. Después me incorporé como subdirectora de TNT y toda mi carrera profesional, excepto unos años en Antena 3, han sido en Mediaset”, analiza la periodista gallega en el podcast La Casa de mi Vecina junto a Nagore Robles.

"He sido superfeliz, he aprendido muchísimo y le he dado mucho a ellos, pero también me han dado muchas oportunidades que no estaban en mi imaginario de niña. Las historias no siempre suceden como te gustarían y hay cosas que se pueden hacer de manera más elegante, pero lo que tengo yo es la conciencia supertranquila. He hecho las cosas bien y he sido superleal a mí misma”, continúa sobre sus pasos en Sálvame

“Me parecía que habíamos hecho cosas atroces en Sálvame, que vistas con la perspectiva del tiempo son atroces, pero hace catorce años no lo eran… Yo siempre he intentado hacer el entretenimiento con la mayor dignidad posible. ¿Eso significa que no se hayan cometido excesos? No, pero hay cosas que son incontrolables y reto a cualquier medio a retransmitir cuatro o cinco horas a diario y que no cometa ningún error”, siguió Corredera

“Para mí la evolución de empezar a ver el mundo con perspectiva de género fue un despertar. Aparte de ser leal a mí misma y a mis principios, me parecía desaprovechar una ocasión maravillosa porque creo que Sálvame empezó a hacer pedagogía. La gente decía ‘no soy machista ni feminista’ porque pensaban que era lo mismo, y explicar a la gente que el feminismo es igualdad y el machismo no, es un trabajo muy bonito, muy costoso, pero bonito”, sentencia sobre el feminismo y el documental de Rocío Carrasco que emitió Telecinco.

"Si llegas a un punto en la vida donde tienes un colchón detrás, un entorno que te rodea y unos ovarios... hubiera sido una desgraciada si no lo hubiera hecho”, cierra la que fuera directora del programa del corazón en Telecinco.