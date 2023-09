'El Hormiguero' recibió este miércoles la visita de Aitana. La artista regresó al programa para presentar su nuevo disco 'Alpha', que verá la luz el próximo viernes. La de barcelona desveló algunos detalles de su próximo trabajo y su inminente gira por España y Latinoamérica, en la que ya se está preparando a fondo.

También aprovechó su paso por el programa de Pablo Motos para contar algunas anécdotas de sus viajes. Una de ellas durante su viaje a México, dónde le dio 'el mal de Moctezuma'. "No me había dado nunca en la vida. Se da cuando ingieres agua de allí, que no es del grifo, que no es potable. Pues te pones malo", explicaba Aitana. También puede ser "por la comida que está muy especiada. Es una diarrea de otro nivel", quiso matizar el presentador.

"Me puse muy mal y, justamente, volaba a Miami al día siguiente de ponerme mala, y había un huracán en Miami", confesaba la artista tratando de aparcar el tema. Pero Pablo Motos no quiso pasarlo por alto e insistió tratando de averiguar el nivel del mal trago que vivió Aitana. "¿Del 1 al 10?", le preguntó.

"No te voy a hablar de eso. No seas así. Sabes que luego los titulares van por ahí. No voy a hablar de la diarrea", sentenciaba Aitana antes de añadir que los días posteriores "estuve mala como alguien que come algo malo y no le sienta bien". Aunque quiso dejar claro que adora la comida mexicana y no cree que haya sido cosa de algún alimento en mal estado.