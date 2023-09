'La promesa' vivirá a partir de este lunes una semana muy especial en las tardes de La 1 de TVE. Después de varios días de ausencia por La Vuelta a España, la cadena pública emitirá cada día una doble entrega de la serie diaria, que continuará con la evolución de las principales tramas de sus protagonistas. Repasamos a continuación el avance de los capítulos de esta semana de 'La promesa' en La 1 de TVE.

Capítulo 185 (Lunes 18 de septiembre)

Jana y Abel llegan al convento con la firme intención de salir de allí con el bebé de Pía si es que lo encuentran. Manuel será clave para poder descubrirlo… En palacio todos aguardan el regreso de la partida de rescate, lo que no impide que Teresa y Feliciano se acerquen más que nunca. Por otro lado, Lope empieza a plantearse que la mejoría de Salvador quizás no sea en favor de sus intereses, ya que cuanto mejor está él, más inalcanzable es María Fernández. El interés de Antonio de Carvajal y Cifuentes por Martina no decae, pero es inevitable que se dé cuenta de que ella siempre pone un muro infranqueable entre los dos, por eso se lanza a preguntarle si hay otro hombre en su vida. Catalina hace un último intento de mediar entre Alonso y Fernando, pero eso llevará a la muchacha a sentir el rechazo de su tío y a tener un encontronazo con Cruz.

Capítulo 186 (Lunes 18 de septiembre)

Abel, Manuel y Jana consiguen sacar al bebé del convento de Villalquino y devolvérselo a su madre. Está felicísima de que todo por fin se haya solucionado, ha recuperado a su hijo y su salud va mejorando día a día… Aunque todavía es pronto para volver al trabajo. Antonio de Carvajal y Cifuentes duda sobre el pasado de Martina y pregunta a sus primos sobre anteriores pretendientes de la joven. Martina, molesta por este interrogatorio a sus espaldas, se encarará al joven heredero. Feliciano cuenta a su hermana que han conseguido recuperar al hijo de Pía. Petra teme que la señora marquesa se entere pero, desgraciadamente, no llega a tiempo y doña Cruz ya está al tanto de todo. La Duquesa de los Infantes se despide de su hija tras ultimar los detalles sobre el futuro del embarazo de Jimena.

Capítulo 187 (Martes 19 de septiembre)

La marquesa pide cuentas a Petra por el regreso del niño de Pía a La Promesa. Porque está claro que Cruz no va a dejar que las cosas queden así. Por su parte, Pía hace malabares para compaginar el exigente trabajo de ama de llaves, con los también exigentes cuidados de un recién nacido; pero la pobre no llega a todo. Cortas, y cada vez más, son las distancias entre Candela y Carlos, que vuelven a besarse, con tan mala suerte que serán descubiertos por alguien con mucha jerarquía dentro del servicio. Para jerarquía la que Antonio de Carvajal y Cifuentes impone sobre Martina, que ya tomó la decisión de aceptar su proposición matrimonial, pero será ahora cuando deban comunicar al resto de la familia tan importante noticia. Curro rabia viendo cómo Martina se pliega a los deseos de sus padres y del principito. Así que ocupa su cabeza en otros menesteres y visita a Ramona para que le hable de su pasado, a pesar de la oposición de Jana.

Capítulo 188 (Martes 19 de septiembre)

Jana percibe que Manuel siente celos de cómo evoluciona su relación con Abel. Mientras se prepara el viaje a Madrid, para desde allí acudir a la garden party de La Granja, Martina está cada vez más agobiada y la llegada de un costoso regalo de Antonio es la puntilla. Pía sigue desbordada por los cuidados de su bebé y por el trabajo como ama de llaves. Menos mal que sus compañeros en el servicio la arropan y ayudan con sus tareas. Salvador por fin recapacita y decide seguir adelante con su operación. Todos en el servicio celebran el cambio de parecer del joven lacayo. Curro no puede quedarse de brazos mientras Martina se aleja cada vez más de él, y decide enfrentarla a la realidad: todavía tienen una oportunidad de ser felices juntos, huir de La Promesa, para siempre.

Capítulo 189 (Miércoles 20 de septiembre)

Tal y como quedó con su madre, Jimena va a aprovechar la ausencia de toda la familia para fingir el malogro de su embarazo y terminar por fin con el embuste. Pero una metedura de pata hará que sus planes salten por los aires y que Manuel decida cancelar su asistencia a la garden party de su majestad. Sangrante se vuelve la relación entre Cruz y Margarita, cuyos enfrentamientos no cesan. Tanta tensión acabará pagándola Pía, cada vez más desbordada. Tanto que Rómulo tendrá que hacer ver a su compañera lo delicado de su situación. Teresa es interrogada una vez más por la información que dio sobre el paradero del niño en el convento de Villalquino… Es obvio que oculta algo, pero ¿por qué?

Capítulo 190 (Miércoles 20 de septiembre)

Curro no ha dejado de presionar a Ramona para que le hable de su pasado… Pero esta vez pierde los papeles y, si no llega a ser por la intervención de Jana, ¡a saber qué habría pasado! Teresa confiesa a Pía que fue Feliciano quien le dijo que su bebé estaba en el convento de Villalquino. La familia Luján llega a la garden party de su majestad. Pero, para espanto de la marquesa, todos en la corte los ignoran al considerarlos unos advenedizos que se han colado en la fiesta… Un rumor que ha propagado la propia Margarita. Martina odia estar en la fiesta para ser exhibida como la prometida de don Antonio. Solo un baile discreto con Curro cambia las tornas. La joven pareja se declara su amor, a pesar de las circunstancias que les ha tocado vivir.

Capítulo 191 (Jueves 21 de septiembre)

Cruz no puede olvidar el ostracismo que vivió durante la fiesta real, del que culpa directamente a su cuñada. Sin embargo, esta no ha puesto fin a su humillación hacia Cruz y le tendrá reservada una nueva jugada. La operación de Salvador es inminente y Catalina media para que le concedan un permiso a María Fernández y así pueda acompañarle. Jimena recibe la visita de su madre, cada vez más preocupada al comprobar que Jimena no ha seguido sus consejos para fingir un aborto que dé por terminado de una vez por todas a la farsa de su embarazo. Pía no oculta su desconfianza hacia Feliciano, al que prohíbe explícitamente acercarse a su hijo. Petra intenta dar apoyo a su hermano pero este le confiesa algo que sacará a la doncella personal de sus casillas. Candela recibirá una noticia que cambiará drásticamente no sólo su futuro, sino también su presente.

Capítulo 192 (Jueves 21 de septiembre)

A pesar de la prohibición expresa de Jimena a Teresa de hablar a nadie de la sangre encontrada en su paño higiénico, Manuel termina enterándose de todo. Cruz está indignada por celebrar la pedida de mano de Martina en La Promesa, pero no encuentra apoyo ni en Alonso ni en Martina. Todos en el servicio despide cariñoso a Salvador y a María, que parten hacia Córdoba para la operación del joven. Menos cariño hay entre Candela y el maestro Orengo, ya que la cocinera no quiere quedarse a solas con él después de su petición matrimonial. Pía acusa a Feliciano y a Petra de robar a su bebé. Teresa pide entonces a Feliciano que le cuente la verdad, pero el muchacho miente, declarándose inocente. Después de la garden party de Alfonso XIII, Curro y Martina reavivan el fuego de su relación, dispuestos a exprimir cada instante juntos antes de que los separen para siempre. Los problemas de Cruz no terminan en Margarita. Petra llega a su señora con una preocupante noticia: la Ramona ha vuelto a la comarca.

Capítulo 193 (Viernes 22 de septiembre)

Cruz sigue rabiando al ver cómo sus cuñados disponen de su palacio para la pedida de mano de Martina. Lorenzo le pide prudencia: dentro de poco Fernando y Margarita serán gente importante, allegados del rey, mejor no enemistarse más con ellos. Carlos vuelve a La Promesa en busca de la respuesta de Candela a su proposición de matrimonio, pero la cocinera lo vuelve a evitar, usando a Teresa de escudo. La doncella será escudo también de Feliciano, que sigue viendo cómo sus compañeros le hacen la vida muy complicada. Complicaciones son las que sufrirá Jimena cuando descubra que el secreto de sus paños manchados de sangre empieza a ser de conocimiento de más y más gente. Inquietud entre el servicio por saber cómo les está yendo a María Fernández y a Salvador con la operación del joven en Córdoba… porque no llega ninguna noticia ¿eso es bueno? Ramona, en confidencia, le confiesa a Jana un secreto sobre Dolores que se ha guardado durante años, y que puede cambiar para siempre la vida de la doncella

Capítulo 194 (Viernes 22 de septiembre)

El revuelo de la sangre en el paño higiénico de Jimena termina tras el examen médico de Abel, que anuncia que todo es correcto y que la preñez sigue su curso. Manuel le confiesa a Jana su preocupación por ese niño, es lo que más desea en el mundo. Jana no sabe cómo encajar lo que Ramona le ha contado sobre Dolores. ¿Será verdad o simplemente Ramona está perdiendo la cabeza? Curro por su parte pide perdón a la vieja ermitaña y consigue reconciliarse con ella. Si Candela evitaba a Carlos era simplemente por no saber qué respuesta darle al maestro, es verdad que está enamorada hasta las trancas, pero no cree que ya a su edad esté para casamientos. A solas con Dieguito, Petra le confiesa un secreto que ha guardado desde siempre, que ni siquiera la propia marquesa conoce.