Jorge Javier ha estrenar su 'Cuentos chinos' enviándole una carta abierta a Pablo Motos. El presentador ha subido este lunes un vídeo en el que le ha dedicado unas palabras con cierto humor al presentadoren el primer día en el que su nuevo programa en Telecinco se convertirá en el rival de 'El hormiguero': "Soy tu nuevo vecino, el de la acera de frente. Vengo a convivir contigo".

"Es que llevas tantos años solo a esas horas de la noche que me he dicho: 'Oye, Jorge, vete a hacerle un poquito de compañía'. Porque Pablo, como fijo Andreu Buenafuente: 'la gente de nuestro oficio, los profesionales, no competimos, coincidimos", ha continuado esta carta.

"Querido Pablo, yo no soy tonto. Yo sé que tu casa es majestuosa. Pero, mira, la mía la voy a dejar monísima y acogedora. A ver, yo sé que seguramente alguna vez coincidiremos en invitar a las mismas personas. Entenderé cuando prefieran ir a tu casa antes que a la mía, pero no por ello voy a dejar de invitarlas, ¿eh? Porque yo creo que hay sitio para todas y quizá algunas, pues yo qué sé, les apetezca venir a conocerme. Oye, igual les gusta tener otro vecino con el que charlar, aunque sea alguien como yo", ha expresado Jorge Javier.

'Pullita' tras la cancelación de 'Sálvame'

El humor de Jorge Javier también ha continuado en los párrafos finales de la misiva, en el que también ha hablado de cómo será su nuevo decorado: ""Estoy un poco nervioso porque me he venido a vivir al barrio de los mayores, enfrente de ti. Donde los políticos no te llaman por teléfono, sino que directamente se te presentan en el plató. Por eso hemos decidido ponerle al programa 'Cuentos chinos'. Aunque te digo una cosa: tal y como me ha ido a mí, yo prefiero no hablar de política. No sé tú".

"Tengo un plató... Madre mía... Tengo un plató muy milenario. Muy oriental. Muy chino. Y por eso cada noche recibiré a un invitado que vendrá a contarme su cuento chino. ¿Lo has pillado? Pero no te pienses que voy a estar solo en el programa, ¿eh?. Tengo un montón de colaboradoras... Mira, tengo a Susi Carmelo, que está divertidísima... Tengo a Anabel Alonso, que aparte de hacer pregones y de ser actriz, también es colaboradora... Tengo a Germán, a Josep Ferré con sus imitaciones, a Antonio Castelo... Bueno, y tengo a una gata... A una gata-leona que es divertidísima. De Usera. Se llama Jing Jing. Oye, igual tus hormigas la conocen. Tuyo afectísimo, de tu audiencia y de la mía, Jorge Javier", ha concluido el presentador en esta pieza subida a redes sociales.