'Luar' estrenará su 32ª temporada con una particularidad inédita en toda su trayectoria: Xosé Ramón Gayoso no será el director de orquesta. El presentador decano de la televisión de Galicia estará de baja durante, al menos, unas semanas debido a su reciente operación de cadera a finales de agosto. Pese a que su recuperación evoluciona favorablemente, prefiere no marcarse plazos y no arriesgarse a que existan recaídas.