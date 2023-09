El estreno de 'Cuentos Chinos' es de lo más sonado de toda la nueva temporada televisiva. Todos estaban expectantes, pues era la vuelta a la pequeña pantalla de Jorge Javier, quien vio cómo le habían arrebatado 'Sálvame' tras 14 años siendo el programa rey de las tardes.

Ahora, se cambia de franja para presentar un nuevo formato en 'Cuentos Chinos', con una idea mucho más familiar y blanca, alejada de las polémicas, que solían ser habituales en 'Sálvame'. No obstante, su carácter, siempre atrevido, valiente y fiel a sus ideas, le hace no saltarse ningún charco y eso sigue siendo así a día de hoy.

En su irrupción en el programa, fue Anabel Alonso quien preguntó a Jorge Javier por uno de los temas más controvertidos de los últimos tiempos: su relación con Ana Rosa. La humorista quiso indagar un poco más y preguntó al presentador: "¿A ti si te invitara, invitaría o invitase Ana Rosa a su programa irías, fueras o irieses?".

Jorge Javier no se corta un pelo

A sabiendas de la cola que podía traer su respuesta, Jorge Javier se quedo callado un segundo para pensar bien que decir, pero finalmente no dio marcha atrás. "A mí todavía no me ha llamado. Si esto fuera una novela de misterio lo que te podría decir es que todavía no me siento con fuerzas para visitar el lugar del crimen", respondió contundentemente en alusión al finalizado 'Sálvame'.

Queda saber si se refería al "lugar del crimen" porque es Ana Rosa quien les ha sustituido o porque ahora graba en su plató, o ambas. Sin embargo, Jorge Javier no quiso quedarse ahí y lanzó a la presentadora de 'TardeAR' una jugosa propuesta: "A ver, que tengo que decir que estaría encantadísmo, Ana Rosa Quintana, que sé que nos estás viendo, estamos deseosos de recibirte aquí en ‘Cuentos Chinos’. Ana Rosa, estoy encantado que vengas lo antes posible".

Anabel: ¿Irías a visitar a Ana Rosa en su nuevo programa?



Jorge Javier: “Aún no me ha dicho nada, pero si esto fuese una novela de drama tengo que decir que aún no estoy preparado para pisar el lugar del crimen”



ZASCA! #CuentosChinos #CuentosChinos1



pic.twitter.com/rmdWOxI6Pp — Marcos🇪🇸 (@_ProgramasTV_) September 11, 2023

De esta forma, Jorge Javier le dio la vuelta a la pregunta y cambió un momento incómodo por otro que puede darle mucho rédito en el futuro. Todos saben de la confrontación entre 'Sálvame' y Ana Rosa tras los cambios en Mediaset y seguro que daría mucha audiencia a 'Cuentos Chinos'.