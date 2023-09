Hablar de prensa rosa en España es hablar de Sálvame. Desde 2009 es uno de los programas de entretenimiento más populares y seguidos de la televisión española. Su formato fue rompedor y ha supuesto un antes y un después en la televisión mundial.

Ahora, tras catorce años de emisión, 'Sálvame' se despidió de la parrilla de Telecinco para siempre el pasado viernes 23 de junio. Aun así, 'Sálvame Deluxe' emitirá hoy su último programa por "ajustes de programación".

Con motivo de esto, tanto sus colaboradores como el resto del equipo se han quedado sin trabajo, siendo esta su principal fuente de ingresos en muchos casos. Por ello, mucho se han puesto manos a la obra para encontrar su nuevo lugar. Entre otros, Lydia Lozano ha sido de las que parece haber encontrado acomodo rápidamente.

Lydia Lozano se tomará unas vacaciones antes de empezar su nuevo trabajo

Lydia Lozano es una de las colaboradoras más conocidas del programa, y es que ha formado parte del programa durante más de quince años.

Ahora, se ha pronunciado por primera vez tras la cancelación de 'Sálvame': "Ya lo dije siempre, que el día que me quedase en paro, que iba a estar todos los días en la calle y aquí estoy (...) He salido muy tocada de ese programa, pero he disfrutado tanto".

La televisiva ha comentado que se irá de viaje: "Abad se ha comprado una casa en Menorca, me iré a verle. Otro amigo se ha cogido una casa, a lo mejor me voy a hacer una ruta por España".

Luego, tal y como comunicó 'Sálvame', tendrá cabida en la nueva vida del programa en otra plataforma: Netflix. Junto a otros 8 antiguos colaboradores, Lydia Lozano está a la espera de nuevas noticias sobre el reality mientras disfruta de unas merecidas vacaciones.