Marta López Álamo ha acudido al pase especial de la película 'Barbie', en el Gran Teatro CaixaBank, y aprovechó para desmentir los rumores de crisis entre Diego Matamoros y Marta Riumbao: "No creo, el otro día cené con ellos, no creo, estaban muy bien así que no lo sé". También quiso aclarar algunos puntos sobre el tratamiento que sigue junto a Kiko Matamoros.

En cuanto al acercamiento entre su marido y su hija Anita Matamoros, Marta prefería ser discreta y volvió a dejar claro que lo único que desea es que toda la familia esté unida: "Dicho queda, yo quiero que esté toda la familia unida, lo he dicho mil veces, aunque todo el mundo se ande por las ramas sí que es verdad que yo lo único que he querido es que todo el mundo esté bien y feliz, pero todos". Sobre la polémica que se ha creado con la sesión de sueroterapia a la que se sometió el colaborador de televisión, Marta nos comentaba que "todo en España llega como años después, esto lo hacen en Dubai, en Miami, en los ángeles, se lo hace Kendal Jenner, todos los famosos, es sueroterapia, es para lo que quieras, vitaminas, minerales obviamente lo importante es alimentación sana, beber agua, hacer ejercicio, estar sano. Esto no es un alimento, es un complemento alimenticio". Además, Marta nos explicaba que "Kiko se pone taurina, para quemar grasa, para ayudar un poco a la regeneración muscular después del ejercicio, yo vitaminas que tengo un pequeño desajuste hormonal con el tema del tiroides por vena entra todo mejor y simplemente es eso, suero con vitaminas personalizado para todo el mundo, es maravilloso, me lo voy a hacer todas las semanas".