Ya son muchos programas y es cierto que Fer cada vez parece sentirse más cómodo en 'Pasapalabra'. Esto es quizás lo que le ha podido jugar una mala en una de sus últimas participaciones.

Tras perder el día anterior en 'El Rosco' ante Moisés, el gallego tuvo que asumir una nueva visita a la 'Silla Azul', aunque ya con toda la naturalidad del mundo. Fer acumula más de 50 programas junto a Antena 3 y su audiencia, acumula numerosas visitas a la prueba eliminatoria y parece estar más que acostumbrado a la sensación de estar al borde del precipicio.

Sin embargo, este exceso de confianza a punto estuvo de salirle caro. Fer hizo una de sus peores participaciones, incluso los espectadores se quejaron del nivel del gallego en los últimos programas, y a punto estuvo de ser eliminar por Manuel, un ingeniero eléctrico que casualmente era de Alcalá de Guadaira, el pueblo de Roberto Leal.

Tras verificar si tenían conocidos en común, con resultado negativo, llegó el momento de ponerse a prueba, pero Manuel falló en su respuesta. La sorpresa llegó cuando le llegó el turno a Fer, y este también falló. El investigador de la USC estaba a punto de ser eliminado, pero, por desgracia para el aspirante, Manuel volvió a fallar y santiagués pudo participar en su concurso número 69.

Lío con el gallego entre Fer y Roberto Leal

Fernando Castro volvió a portar su camiseta con la serigrafía "Eu ❤️ o galego" y esta fue objeto de risas para Roberto Leal por un motivo inesperado. "Te veo muy bien con esa camiseta además", le dijo el presentador.

Lo que no esperaba el de Alcalá de Guadaira era la respuesta de Fer, que le echó en cara su confusión con esa misma camiseta en un programa anterior: "Esta la has leído bien, que el otro día pensaste que venía con algo de unos galgos".

Fer no podía contener la risa tras imaginarse a Roberto Leal pensando que en su camiseta se leía "Amo a los galgos". El presentador trató de justificarse, aunque no pudo negar que era algo muy gracioso: "El otro día venía con una arruga y pensaba que ponía eso". "También podría ser, yo los amo, pero no, que pone "gallego"", concluyó Fer antes de empezar el concurso.