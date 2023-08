Malos tiempos para "Así es la vida". El sustituto de "Sálvame" en Telecinco no ha empezado de la mejor manera su andadura en la cadena. Las cifras de audiencia de los últimos días, en torno al 10%, no pueden haber contentado a sus directores y a eso hay que sumar que un sector de los telespectadores les está criticando duramente a través de las redes sociales.

"Así es la vida" es el sustituto de "Sálvame". Tras 14 años en antena, el programa presentado por Sandra Barneda y César Muñoz tiene la dura tarea de ocupar el lugar dejado por uno de los grandes gigantes de la historia de la pequeña pantalla.

Aunque no hay una explicación oficial, todo apunta a que Telecinco decidió cargarse "Sálvame" por su caída de audiencia y por la controversia que llevaba generando el programa, especialmente en los últimos tiempos, con causas judiciales abiertas incluidas.

Para sustituir al programa presentado por Jorge Javier Vázquez, Telecinco optó por pedir a Unicorn Content, la productora de Ana Rosa Quintana, un nuevo programa. Se trata de un magacín en el que también hay crónica social, tertulias, reporajes y entrevistas. Viene a ser algo más parecido a "El programa de Ana Rosa" o "Fiesta", que también se emiten en las cadenas de Mediaset.

Hoy se avecina programón 📺@Cris_Porta está deseando analizar las palabras de Luis Rubiales y @PerezJorgeDiez1 llega listo para comentar toda la actualidad 🗞️



15:45h en @telecincoes, ¡os esperamos! pic.twitter.com/yiDKFLTAi9 — Así es la vida (@asieslavidatele) 25 de agosto de 2023

No obstante, este proyecto tiene fecha de caducidad, dado que en septiembre llegará TradeAR, el nuevo programa de las tardes presentado por Ana Rosa Quintana. Pero lejos de pensar en el final, Así es la vida, sigue luchan do cada tarde por subir algo su audiencia y ha reforzado a su equipo con la pareja formada por Jorge Pérez y Cristina Potra, ex colaboradora de Sálvame. El primero analizará toda la actualidad, mientras que Porta se estrenaba haciendo un análisis de la rueda de prensa de Luis Rubiales tras su polémica en la final delMundial de fútbol femenino.

De hecho, el exganador de supervivientes ha subido un vídeo promocionando su aparición en el programa en el que ha recibido numerosos mensajes, entre ellos el de Cristina Porta, que comenta habitualmente todas sus publicaciones. "Me súper encanta", escribía.

Llega TardeAR

Ana Rosa Quintana recula con los temas que se abordarán en su nuevo programa 'TardeAR'. Pese a que los directivos de Mediaset aseguraron en un primer momento que en el espacio no se hablaría de política, la periodista no cierra la puerta a abordar todo tipo de temas, tal y como ha afirmado a los medios en la tarde de ayer.

"Vamos a hacer algo que sorprenda y contaremos todo lo que haya que contar, de todo, en cualquier ámbito. No hay líneas rojas", declaró justo antes de celebrar una fiesta en su casa.

La presentadora también ha mostrado su intención de que este nuevo espacio que llegará en septiembre se diferencie de 'Sálvame', aunque compartirá el mismo plató que el ya histórico programa del corazón.