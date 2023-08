No siempre es fácil cumplir las expectativas. Eso es lo que parece haberle pasado a un exconcursante de "First Dates" que, además, se queja de que la dirección no cumplió con todo lo que le habían prometido.

"First Dates" es un programa que se emite en Cuatro desde 2016. Se trata de un espacio de citas basando en un formato británico homónimo, en el que cinco parejas de solteros que buscan el amor deberán compartir mesa y mental para conocerse. Al final de la cita, deciden si quieren volver a verse o si, por el contrario, consideran que no ha habido química.

Pese a no tener unas cifras de audiencia abrumadoras, siempre por debajo del 10% de cuota de pantalla, "First Dates" se ha convertido en uno de los fijos de la parrilla de Cuatro. Y no solo eso. También se trata de uno de los programas de la cadena que más repercusión suele tener en redes sociales.

El caso en cuestión fue dado a conocer por un exconcursante en el podcast "Bajo el foco". Fue allí donde hizo la revelación. "Primer rellenas un formulario. Al día siguiente me llamaron y me pidieron un vídeo de presentación", comienza relatando, sobre un proceso que continuaría semanas después. "Luego tardaron como un mes y medio en llamarme. Me dijeron que a los tres días iba para allá. Me prometían alojamiento en hotel, pero no me lo dieron. Lo que se inventa esta gente", lamentó.

Asimismo, también hizo algunas revelaciones importantes sobre el programa. Que el resto de comensales que se ven en las mesas y no participan en citas son actores o que en las servilletas hay un micrófono escondido.