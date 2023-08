La Resistencia, de Movistar, es actualmente uno de los programas más populares de la televisión entre los jóvenes y no tan jóvenes. Encabezados por David Broncano y con comunicación en redes sociales pionera, el programa ha ido poco a poco asentándose en la cultura popular hasta ser de los espacios más demandados por los espectadores.

Como toda buena historia, tuvo unos inicios en los que todavía estaba en cueros, y fue en estos momentos en los cuales se basan muchos de los rituales que el programa repite actualmente de forma recurrente, como es el caso de "los perros follando", las "pullitas" a 'El Hormiguero' o los divertidos sketches de Jorge Ponce.

Otro de los grandes clásicos del programa son sus preguntas finales, donde se genera el momento de mayor tensión para sus entrevistados, que están obligados a responder cuánto dinero tienen y el número de relaciones sexuales en el último mes.

Javier Coronas fue quien creó la pregunta sobre el número de relaciones sexuales

Sin embargo, pese a que la pregunta sobre las relaciones sexuales lleva mucho tiempo planteándose, no forma parte del planteamiento inicial del programa de David Broncano. La cuestión nació en pleno directo en una entrevista a Javier Coronas, quien la planteó retando al programa a hacer preguntas "del siglo XXI".

El cómico había sido preguntado por el dinero que tenía en el banco y, tratando de evitar responder, quiso dar una vuelta a esa parte del programa haciendo una propuesta. "La pregunta es como fea, no es tu estilo. Pregunta por ejemplo: en los últimos siete días, ¿Cuántas veces has coitado? Estamos en el siglo XXI. A la gente no hay que valorarla por lo que tiene, sino por lo que folla", le rebatió a David Broncano.

Lo que no esperaba Javier Coronas es que esa pregunta iniciase su historia ese mismo día, pero David Broncano se vio obligado a hacerla: "Empiezo hoy, entonces. Javier Coronas, ¿Cuánto has follado en los últimos 7 días?". Javier Coronas debió de pensárselo mejor y, con cara de confusión, respondió a la anterior pregunta generando los aplausos del público: "32.000 euros".

Desde entonces, la pregunta se repite en cada entrevista al final del programa, convirtiéndose en casi seña de identidad de La Resistencia, uno de los programas más populares entre los jóvenes actualmente.