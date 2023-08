Muchos fans de Los Simpson todavía no le han perdonado a Antena 3 la decisión de dejar de emitirlos cada mediodía en el canal principal de Atresmedia, a pesar de que ya han pasado algunos años. Lo cierto es que es que se echa un poco de menos, pero eso no justifica las reacciones más radicales de algunos espectadores.

Y es que, según ha confesado él mismo en La Ruleta de la Suerte, Jorge Fernández sufrió insultos y acoso, como si él hubiera tomado la decisión. Algunos fans de Los Simpson le culpan del cambio de programación y el presentador sorprendió a la audiencia confirmando que todavía hay personas que le recriminan lo que ocurrió.

Así fue la confesión de Jorge Fernández en La Ruleta de la Suerte

Todo surgió del panel 'Siempre hay alguien que...'. La respuesta era "Que se aprende de memoria los anuncios" y de ahí uno de los concursantes explicó que tiene "un amigo que se sabe todos los diálogos de Los Simpson de memoria".

"Los Simpson marcaron una época. Era primero La Ruleta, después Los Simpson y luego los informativos", rememoró Jorge Fernández. Sin embargo, eso acabó: "Se enfadó mucha gente... quitaron Los Simpson porque el índice de audiencia empezó a bajar y la gente se enfadó con nosotros porque lo cambiaron".

Pero el enfado no quedó ahí y se convirtió en acoso. "Me escribían a mí personalmente como si yo tuviera la capacidad de decidir si se emitía La Ruleta en vez de Los Simpson. Me llegaron a insultar y todo, no os cuento lo que me decían", confesó Jorge Fernández.