La exreportera de Telecinco Marta Riesco ha tenido que salir al paso de unas informaciones que la relacionaban con su expareja, Antonio David Flores. Una aclaración que ha hecho a través de sus redes sociales: "Absolutamente falso". Marta Riesco pasó de tenerlo casi todo a no tener casi nada. La reportera trabajaba en Telecinco y tenía una relación que muchos creían irrompible, pero todo fue truncándose. El detonante fue una rueda de prensa de José Ortega Cano donde la reportera, que trabajaba para el programa Fiesta que presenta Emma García en Telecinco tuvo un encontronazo con la reportera de otro programa de la cadena.

La cosa no salió nada bien, hubo cruce de acusaciones y Marta Riesco llegó a pedir ayuda a los directivos de la cadena. También quiso tomarse la justicia por su mano y amenazó con hablar sobre algunas de las caras más conocidas de Telecinco. Finalmente, y tras una baja médica de unas semanas, la reportera volvió a su programa. Pero no le duró mucho, a la semana fue despedida.

Marta Riesco se refugió entonces en su novio, Antonio David, y explotó su trabajo como influencer. Pero las cosas malas nunca vienen solas, y hace unos días la pareja se rompió. La reportera culpó de su ruptura a Rocío Flores, hija de Antonio David y Rocío Carrasco. Y desde entonces, intentar retomar su vida, tanto sentimental como profesional.

Recuperar la forma física

Y también se ha propuesto recuperar su forma física siguiendo una dieta y mostrando así, sus dotes culinarias. Eso sí, ha mostrado que la cocina no es uno de sus fuertes, pero que sí aprende rápido. Y es que gracias a sus seguidores aprendió que no debía de echarle aceite al salón para freírlo. También ha querido mostrar sus fallos, como algo que se le quemó porque se descuidó al ir al baño. Pero lo ocurrido ahora tiene que ver con una información que ofreció el paparazzi Diego Arrabal, quien aseguró que la exreportera pedía una ingente cantidad de dinero para hundir al que fuese su pareja, Antonio David; y a su hija, Rocío Flores. En este sentido, Marta Riesco aseguró que eso es "absolutamente falso".

En su Instagram, la periodista ha colgado un vídeo en el que aparece Diego Arrabal haciendo un directo en su canal de Yotutube y preguntando "cuántos amigos tiene" y alegando que "tiene varias carreas. Una es periodismo y la otra la has aprendido por tu cuenta". Insinúa. en las imágenes que ha compartido Riesco, el paparazzi también hace una peineta a la cámara.

Marta Riesco ha emprendido una cruzada contra aquellos haters de Instagram que se esconden en perciles faslsos que usan solo para criticar, así como aquellos youtubers que la han convertido en un "puching ball" tal y como reconoce y en objeto de todas sus críticas y su odio.

"Con el corazón roto os cuento lo que me ha ocurrido..."

"Y con el corazón roto y con lágrimas en los ojos os cuento lo que me ha ocurrido…

Anoche en un directo y tras desmentir una información que dio sobre mi, Diego Arrabal se dirigió en estos términos ante su audiencia y quiso recordarme que estoy “sola”. Esta mañana he he subido este story para todos aquellos que me veis y que al igual que yo, os habéis sentido solos, especialmente cuando alguien os lo ha recordado. Una mami me ha contestado a mi story y me ha narrado su situación personal. Su pequeño que se llama igual que mi abuelo ha tenido que cambiar de cole con 12 añitos por no tener amigos. Los salvajes que tiene como compañeros este precioso niño, le escribieron esto en la camisa.

Sigo creyendo en la magia de las redes sociales y en la magia de verbalizar nuestras situaciones. No sabemos cuando alguien puede necesitar palabras como las nuestras. No sabemos quien se esconde detrás de cada pantalla del ordenador o de cada móvil. No sabemos quien nos puede necesitar. Por eso; hablo de lo que me hace daño , lo expongo y me defiendo. Y mientras hayas niños como este angelito, lo seguiré haciendo. Para recordarle a él y a todos los que están como él, que no estamos solos. Os quiero!", escribía.