El caso de Daniel Sancho tiene a España conmocionada. Desde que saltó la noticia de que el hijo del actor Rodolfo Sancho podía ser el presunto asesino de un brutal crimen en Tailandia, en nuestro país no se habla de otra cosa.

El joven no ha dejado de acaparar titulares, algo que ha provocado que la prensa, a cualquier evento que asista con famosos, les pregunte por lo sucedido. Algunos han querido pronunciarse, sobre todo compañeros de profesión del actor, mostrándole publicamente su apoyo. Pero también hay quien ha apostado por mantenerse al margen, como ha sido el caso de Paula Echevarría.

La actriz ha preferido no responder cuando le preguntaron por el caso. Además optó por echar una pequeña bronca a la prensa por cómo está abordando el asunto. "No voy a entrar, ya le estáis dando minutos a tope", espetaba.

Unas palabras que ha criticado duramente Isabel Rábago. "No he entendido mucho la declaración de Paula porque para decir eso guarda silencio", empezó diciendo. "Yo entiendo absolutamente a todos sus compañeros. Que vas a decir de un compañero, él que además es una persona reconocida y querida. Pero chica para decir ‘le estáis dando demasiados minutos’. Di, no gracias no me voy a pronunciar y ya está. Es que me ha dejado loca", insistió.

"Chica no has estado correcta", siguió replicando. "Diciendo que le estáis dando vosotros cobertura. Discúlpame hija es que es noticia. Las noticias nosotros no las elegimos", sentenciaba la periodista.