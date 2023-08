Pasapalabra es uno de los concursos más seguidos en la televisión. El concurso, tras su salto a Antena 3, se ha convertido en un todo un éxito que cada tarde reúne frente a la pequeña pantalla a millones de espectadores.

Una de las claves del éxito del concurso son sus invitados. Está claro que la cantidad de famosos que pasan por las mesas naranjas y amarillas son un gran reclamo para los espectadores. Pero sobre todo lo es los enfrentamientos que protagonizan algunos de sus concursantes.

Tras el paso de Rafa y Orestes por el concurso, después de más de un año enganchando a la audiencia con sus roscos, Fer y Moisés se han convertido en sus sucesores. Ya llevan varios meses siendo los concursantes más longevos de esta segunda etapa del programa.

Sus enfrentamientos de infarto cautivan cada tarde a la audiencia, pero Fernando, con su personalidad se ha ganado al programa y a los espectadores con su espontaneidad.

✨ Genio y figura, Fer se ha despedido de los invitados que han visitado #Pasapalabra durante los últimos tres programas con su toque de espontaneidad.https://t.co/WVg3uCwkMB pic.twitter.com/TlvOBJrvDe — Pasapalabra (@PasapalabraA3) 13 de agosto de 2023

Hace unos días el gallego protagonizó otro de sus toques de "espontaneidad" cuando se quiso despedir de sus acompañantes durante los últimos tres programas. A uno de ellos, no se cortó al decirle que "tú también me has caído bien".