Después de varios días de investigaciones, la polícia tailandesa ha hablado y ha dictado sentencia sobre el caso de Daniel Sancho. En la rueda de prensa que convocaron ayer, los agentes confirmaron que, tras las pruebas analizadas, las conclusiones determinan que se trata de un asesinato planeado, cometido en solitario y que, a juicio de los investigadores, merece la pena de muerte.

Los resultados de la investigación parecen estar claros para los agentes encargados del caso, pero parece que las pruebas analizadas no serían tan claras como ellos las presentan. Tal y cómo ha desvelado el programa 'Fiesta', una de las pruebas aportadas por los agentes para pedir la pena de muerte no sería del todo clara.

Según ha explicado el programa de Telecinco el ticket de la compra que el chef habría realizado el día anterior a los hechos en uno de los supermercados de la isla presentaría algunas contradiciones. Y es que al se compara con las imágenes de las cámaras de seguridad del lugar,se puede ver a Daniel entrando al lugar a las 16:03 y el papel marca las 16:04. "¿Tardó solo un minuto en comprar?", se preguntan desde el espacio. Además, en estas mismas imágenes se puede ver a Sancho en la caja a las 16:14, por lo que este documento sería a su juicio falso.

Los colaboradores del programa han señalado también el hecho de que el ticket estaba prácticamente intacto. Algo bastante complicado teniendo en cuenta que se encontró supuestamente dentro de una de las bolsas que Daniel tiró al vertedero junto a algunas de las partes del cuerpo de Erwin.