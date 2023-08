Michelle Calvó está atravesando su mejor momento profesional. La actriz, que se encuentra rodando la cuarta temporada de 'Entrevías', ha conquistado a los espectadores con su papel de presentadora en el Grand Prix. La canaria acompaña cada lunes a Ramón García en esta nueva etapa del programa en TVE.

Su éxito ha llegado pero el camino por el que ha tenido que pasar, no ha sido nada sencillo. Tal y cómo ella misma relató en el programa 'Déjate Querer' de Telecinco, sus comienzos en el mundo de la interpretación fueron muy complicados. Llegó a Madrid muy joven para intentar cumplir su sueño, pero las difícultades económicas a las que tuvo que hacer frente en esa época fueron muchas.

"Comía arroz hervido, aguado, porque llenaba más. No tenía cómo comer más, no tenía dinero, no podía trabajar y no fue fácil", explicó en su visita al programa de Toñi Moreno.

Pero su época en Madrid no fue lo único complicado a lo que tuvo que hacer frente en su vida. Cuando era pequeña sufrió bullying en el colegio. "A mí me pegaban mis compañeros, me robaban el dinero del desayuno, me lanzaban contra las puertas… mi madre me tuvo que cambiar tres veces de colegio, por circunstancias personales, no por el bullying, pero en los tres sufrí acoso. Yo vestía con ropa de segunda mano que le daban a mi madre, los libros del colegio eran siempre donados y los niños me llamaban pobre, muerta de hambre", reconoció en una entrevista en 'El Español'.

Por su fuera poco tuvo que hacer frente a una niñez sin la figura paterna, porque su padre se marchó a Cuba. No le conoció hasta que tuvo 16 años y la situación cambió diametralmente. "Cuando volvió no quería saber de él, pero después se convirtió también en una pieza fundamental de mi vida. Mi padre era gay y mi madre lo sabía, ella lo entendía y yo también. Todo el mundo tiene que tener la libertad de amar a quien desee."

Aunque ha vivido momentos muy complicados, ha conseguido capear las tempestades y ahora disfruta del éxito y de una carrera profesional marcada por grandes logros. Además de su participación en el 'Grand Prix' o 'Entrevías', cuenta en su curriculum con otros grandes títulos como 'El club de los incomprendidos' y la serie 'Amar es para siempre.' Después llegarían otras series como 'Yo quisiera', 'Cúpido', 'Los nuestros', 'Secretos de Estado',' 'Los relojes del diablo', 'Madres, amor y vida' y 'Desaparecidos'.