Que Alba Carrillo no tiene pelos en la lengua es algo más que evidente a estas alturas. La colaboradora nunca se ha cortado en decir lo que piensa y tras su despedido de Mediaset, su sinceridad no tiene límites.

Este fin de semana Unicorn Content, la productora de Ana Rosa Quintana, volvió a celebrar una nueva fiesta para festejar el éxito de la temporada y ante el gran futuro que le espera a la productora con el salto de Quintana a las tardes de Telecinco. Un evento que la excolaboradora no quiso dejar de comentar.

"¿No se ha grabado a nadie esta vez? Vaya, siempre falto a lo bueno", escribía Alba Carrillo en comentario a una fotografía de Cristina Tárrega. Unas palabras con las que rescataba su sonada presencia en la fiesta que se celebró durante las navidades y en la que se destapó su affaire con Jorge Pérez.

El mensaje de Alba Carrillo no pasó desapercibido y fueron muchos los que la acusaron de lanzar una sonada pulla contra la reina de las mañanas.

"No he lanzado ningún dardo ni ningún zasca absolutamente a nadie. Solo hice un chascarrillo jocoso", espetó la modelo. "Me hace mucha gracia que hubiese móviles en la fiesta de empresa en navidades solamente para grabarme a mí, pero no para grabar a otras personas, como por ejemplo al hijo de Ana Rosa, que se lo pasó también muy bien", apostilló.

Lo del hijo de AR??? Me quedo 😅 pic.twitter.com/WS5avOmVnl — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) 28 de mayo de 2023

Este inesperado mensaje tampoco dejó a nadie indiferente. Pero la modelo no se quedó ahí. También aprovechó sus stories para anunciar que tomará acciones legales contra todos aquellos que difundan información falsa sobre ella.

"Voy a tomar las medidas necesarias. No sé que tipo de perfil hablan y qué tipo de persona les ha comunicado qué, una información que desconozco, pero ya que juegan con el pan de mi hijo vamos a jugar todos", anunció.

"Yo no soy parte del libro de las brujas de Salem, las brujas de Salem están donde tienen que estar. Yo no juego a cosas de brujos, pido por favor que me dejen en paz y me dejen vivir que yo bastante he llorado ya. Ya no es mi momento", sentenció tajante.