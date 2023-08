Telecinco ya ha anunciado que el próximo 14 de septiembre 'GH Vip' vuelve a la pequeña pantalla. La nueva temporada que prepara la cadena traerá grandes cambios y uno de los más significativos serán los presentadores. El reality incorporará nuevos rostros y Marta Flich e Ion Aramendi como maestros de ceremonias en esta nueva edición.

La cadena tiene muchas espectativas en este nuevo formato, con el que esperan recuperar su audiencia. La expectación es máximas y los rumores sobre posibles concursantes ya empiezan a sonar con fuerza. Algunos han apuntado a la actriz Carmina Barrios, el cantante Blas Cantó o a la periodista Mariló Montero.

Laura Escanes, Nagore Robles o Sofía Suescun han negado su participación en el programa. Pero no han sido las única. Roi Porto, participante de la tercera edición de '¿Quién quiere casarse con mi hijo?' ha asegurado que él también ha rechazado la oferta del casting.

"Me lo vendieron con la premisa de que lo quieren hacer más cultural, como lo hacen en América, con gente del arte o la política pero sinceramente no me creo nada. Además, para ser honestos, Mediaset sin la factoría 'Sálvame' para mí no tiene sentido porque ya son icónicos. Sin Belén Esteban, Jorge Javier, María Patiño o Germán es como exponer mi credibilidad a la de la cadena cuando no hay nadie al volante. Y a saber lo que van a montar ahí'', comentó en una entrevista concedida a la revista 'Lecturas' antes de confirmar que sí que participaría en 'Masterchef Celebrity.'

La cuenta oficial del programa Gran Hermano contestó a la revista de prensa rosa a través de un tuit con uno de los memes más populares de 'El Diario de Patricia'. "Pero, ¿usted quién es?", dice el gift con el que dan a entender que se trata de una información falsa y que Porto no ha sido invitado a participar.