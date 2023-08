El español Daniel Sancho ingresó este lunes en la cárcel de Koh Samui, en el sur de Tailandia, después de que un juez del tribunal provincial de la isla decretara prisión provisional para el joven por el presunto asesinato del colombiano Edwin Arrieta.

El hijo del actor Rodolfo Sancho, que ha confesado haber matado y descuartizado a este médico en Tailandia, ha hablado do en exclsuiva con la versión veraniega de 'El programa de Ana Rosa' unas horas antes de entrar en prisión. "Quiero volver a España, moved cielo y tierra para eso. Seguid con cobertura mediática", le dijo el joven a la periodista del programa.

"Estoy bien, me tratan muy bien. La policía me trata muy bien. Para que te hagas una idea de lo bien que me tratan, estoy cenando con ellos en el mejor hotel de la isla. Es seguramente el mejor hotel en el que he estado en mi vida. Me han traído aquí porque han cerrado el caso y lo que les pregunto es por qué están siendo tan buenos conmigo y me dicen que es porque he colaborado, les he ayudado mucho y me estoy comportando bien. Pero mañana ya sí que voy a la cárcel", confesaba.

Primeras palabras de Daniel Sancho. Me llama la atención lo tranquilo que se le escucha y lo agradecido que está a la policía por llevarle a uno de los mejores restaurantes de Tailandia. #PdV7A pic.twitter.com/TviM5YXZ56 — 𝑅❀𝒸ío (@mohedanismo) 7 de agosto de 2023

Una declaración que ha generado un gran impacto y sobre la que han querido debatir en 'Así es la vida' hasta el momento en el que el actor se ponía en contacto con el programa para hacer una sonada súplica. Rodolfo Sancho se puso en contacto con Sandra Barneda a través de un tercero para hacerle llegar este mensaje:

"Buenos días, te escribo en nombre de Rodolfo Sancho. Me ha pasado tu contacto Rodolfo. Por el bien de la investigación Rodolfo no puede hacer ningún tipo de declaración. Os pedimos encarecidamente que respetéis esta situación. Por el momento no podemos hacer declaraciones de ningún tipo", comenzaba leyendo la presentadora.

"Las manifestaciones que pueda estar haciendo Daniel son bajo una situación de presión emocional difícil de controlar. Por favor, solicitamos que no se especule más sobre la situación. Seguimos en contacto, si hubiera alguna novedad os la comunicaríamos. Gracias por vuestra comprensión. De momento no podemos hacer declaraciones, agradecemos enormemente vuestra disponibilidad y ofrecimiento."

.@SandraBarneda ha leído el comunicado que el entorno de Rodolfo Sancho ha hecho llegar a #AsíEsLaVida: "Las manifestaciones que pueda estar haciendo Daniel son bajo una situación emocional difícil de controlar". pic.twitter.com/ffV9cTfpb9 — Así es la vida (@asieslavidatele) 7 de agosto de 2023

"Esto contrasta con las declaraciones que hace el propio Daniel en las que decía que ‘estoy rodeado, que me han traído aquí porque me han cerrado el caso y que estoy tranquilo y me están tratando muy bien'", sostenía Sandra Barneda haciendo referencia a las contradicciones entre ambas partes .

Tras ello el programa conectaba con la psicóloga Ana Isabel Gutiérrez a la que le preguntaba por lo que decía el comunicado de Rodolfo Sancho. "Es verdad que a mí me llamaba la atención lo tranquila que sonaba la voz de Daniel. Las declaraciones parecían dignas de un síndrome de Estocolmo. Le faltaba decir qué buena es esta policía", explicaba la experta.