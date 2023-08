La octava edición de 'GH VIP' calienta motores. El 'reality' de Telecinco se encuentra en proceso de 'casting' para tener todo listo para el próximo 14 de septiembre, fecha elegida para el estreno de esta nueva edición con Marta Flich como maestra de ceremonias.

La expectación por el supuesto elenco que prepara Mediaset para la vuelta del formato en España es cada vez mayor. La propia cadena aseguró hace unos meses que se trata de un 'casting' diferente a lo visto anteriormente en el 'reality'.

Es normal que los seguidores del formato llenen sus redes sociales de listas de deseos, con famosos que les gustaría ver en el regreso de la vida en directo a Telecinco. Muchos famosos han protagonizado listas de posibles 'celebrities' en los propios medios de comunicación teniendo que salir a desmentir dicha información.

Miguel Lago

El humorista es uno de los muchos televisivos que no ha dudado en responder en sus redes sociales con negando participar en 'GH VIP'. El cómico ha compartido una historia en Instagram donde se puede leer claramente: "No voy a participar en 'GH VIP'". El propio cómico no deja margen de duda con un extenso video aclarando su situación con el reality.

"Me arde el movil de gente de mi entorno diciendo que han sacado una lista de posibles participantes de 'GH VIP' donde aparezco. Esto es para dejar claro que no voy a cambiar las palmeras por la casa de Guadalix. Ni he hablado con nadie, ni me han ofrecido nada, ni tengo, con todo el respeto para quien participe, ningún interés"

Laura Escanes

La 'influencer' también ha formado parte de esta polémica lista y ha querido zanjar el tema respondiendo en sus redes sociales a uno de sus seguidores con un simple "No gracias".

Blas Cantó

La respuesta de Blas Cantó ha sido la más leve de todas. El cantante ha compartido el propio artículo donde aparecía su nombre dejando claro que es "fake". Por tanto, el importante rostro del panorama musical tampoco se encuentra entre los concursantes de 'GH VIP 8'.

Adara Molinero

La reciente concursante de 'Supervivientes 2023' también ha cerrado la puerta a 'Gran Hermano'. Una de las grandes habituales en este género rechaza formar parte del elenco de esta edición a pesar de las numerosas peticiones de sus fans por su gran implicación en los mismos

"He salido en muchos portales digitales asegurando que volvería a entrar en 'GH'. No es verdad. Aun así amo el programa y siempre lo llevaré en mi corazón", aseguró en X la 'celebrity' para aclarar las dudas a sus seguidores.

Sofía Suescun

La 'influencer' ya apartada del mundo de la telerealidad desde su participación en 'Gran Hermano' y 'Supervivientes' también ha afirmado ser "falso". La 'celebrity' aparecía en un artículo de un medio de comunicación que aseguraba que "podría ser una de las concursantes".

Roi Porto

Por último, otro exconcursante de 'realities', en este caso de '¿Quién quiere casarse con mi hijo?', que ha negado su participación en el 'reality' ha sido Roi Porto. De hecho, el propio programa ha ironizado con su supuesta participación con el conocido meme: "¿Pero usted quién es?".