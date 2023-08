Hace unos días Carmen Lomana celebró su 75 cumpleaños rodeada de amigos en Marbella. La empresaria disfrutó de una fiesta por todo lo alto en la que recibió un montón de felicitaciones y sorpresas.

'Socialité' no quiso quedarse atrás y decidió llamar a la colaboradora para felicitarla, aunque su primera reacción no fue lo que se esperaban el redactor. "Nosotros tenemos el detalle da llamar a las celebridades cuando son sus cumpleaños. Hemos llamado a Carmen Lomana para felicitarla por sus 75 añitos, pero Carmen nos responde instando a las autoridades públicas", desveló Darío del Alcázar. "Mira, voy a avisar a la Policía y que haga un seguimiento", aseguró que les dijo la empresaria.

Lo cierto es que todo se trataba de un malentendido. La empresaria terminó pidiendo disculpas al periodista confesándole que hay un hombre que la llama continuamente con teléfono oculto y que está "harta" de esta situación: "Es un tío que me llama todos los días 40 veces. Cojo el teléfono y me dice 'Es que eres preciosa".

En ese momento Nuria Marín desveló un encontronazo que tuvo en su día con Carmen Lomana. "A mí el año pasado me llamó prostituta. Siempre hay cosas peores", ironizó la presentadora sobre las amenzas de Carmen Lomana de llamar a la policía.

A pesar del insulto, Nuria ha decidido pasar página y olvidar este episodio con la empresaria. "Es que yo no puedo evitar ser fan de Carmen Lomana. Porque te monta el pollo, te dice algo feísimo y, a los cinco minutos, se pone majísima, te cuenta una exclusiva y es divina. Entonces, tienes que elegir y yo elijo amarla. Aunque me llame lo que me quiera llamar, no me importa", terminó diciendo.