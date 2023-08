El estado de salud de Jorge Javier tiene muy preocupado a su entorno cercano. Desde que Mediaset anunció que el presentador se encontraba de baja médica poco se ha sabido de él, al margen del mensaje que él mismo compartió en sus redes sociales anunciando que dejaba la televisión.

A veces hay que parar. El cuerpo y la mente te envían señales y a lo largo de mi vida yo he sido poco de hacerles caso. Hasta hoy. Necesito parar para cuidarme. Para preguntarme qué quiero. Si lo tengo claro. Si como no lo sé, mejor espero. En estos momentos, volver es lo último en lo que pienso aunque a lo mejor sea lo que más me apetezca mañana. No lo sé. Así que por ahora solo puedo decir "Hasta siempre". "Hasta cuando pueda". "Hasta que surja". Y, por encima de todo, gracias. Gracias a vosotros, valió la pena", fue el mensaje de despedida que compartió en sus redes sociales.

No tuvo fuerzas para estar con sus compañeros en la despedida de 'Sálvame' y el 'Deluxe', pero tal y cómo ha desvelado la revista 'Semana' parece que empieza a recuperarse poco a poco y ha decidido disfrutar de unos días de vacaciones. Y lo está haciendo en Creta con una compañía muy especial.

El presentador ha sido pillado con Paco, su famoso exnovio, en Grecia. El catalán y él stuvieron juntos mucho tiempo en una relación con muchas con idas y venidas, pero la última ruptura fue definitiva. Aunque siguen siendo grandes amigos. De hecho en más de una ocasión Jorge Javier aseguró que considera a Paco un miembro más de su familia.

Según apunta la mencionada publicación Paco estaría siendo un apoyo muy importante en este proceso y ambos han decidido desconectar de la rutina juntos en un destino muy especial. ¿Volverá a surgir la chispa entre ellos? El presentador siempre ha descartado esta idea y asegura que entre él y su ex no hay nada más que una bonita amistad.