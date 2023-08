Jorge Javier Vázquez ha regresado a las redes sociales después de conocerse su baja médica hace varias semanas. A punto de un mes y medio del final de 'Sálvame', el presentador ha reaparecido en Instagram con un enigmático mensaje que ha intrigado a sus más de 884.000 seguidores.

"Está siendo un viaje emocional muy intenso -ayuda la apabullante belleza de Buenos Aires, no cabe duda- que me tiene con la lágrima a flor de piel en todo momento. Pienso mucho en vosotros, en todos aquellos que dedicáis un instante de vuestra vida para escribirme y dedicarme palabras llenas de cariño y de aliento. Gracias siempre. No sabéis cómo me arropan el alma. Os deseo un mes de agosto inolvidable. Hasta siempre", ha afirmado el comunicador en este post.

Sus últimas palabras desconcertaron muchos a sus seguidores que, aunque aplaudieron sus breve regreso, se preocuparon por si su mensaje podría suponer una despedida.

La publicación se llenó de comentarios que pedían su vuelta a la televisión. Muchos usuarios han querido hacerle saber que le echan de menos y hasta el mismo Jesús Calleja quiso tener unas palabras para su compañero.

"Emocionantes tus palabras, escritas con verdad, sin postureo, algo que agradecer en estos tiempos. Vuelve pronto, te necesitamos como una joya de la televisión irrepetible. Besos amigo", dejó escrito en su post.