Isabel Pantoja cumplió este pasado miércoles 2 de agosto 67 años. La tonadillera, que solía celebrar cumpleaños multitudinarios en Cantora, ha pasado el día en soledad. Inmersa en los conflictos con sus hijos, la artista no ha celebrado su día como antaño.

Por ese motivo, 'Así es la vida' ha querido tener una detalle con ella abriendo una una encuesta en la web de Telecinco para que los espectadores eligieran el regalo que le hacía: unos mariachis o unas drag queen. Y con más del 60% de los votos, la audiencia decidía que el programa llevara a unas drag queens para felicitarla por su cumpleaños.

José Antonio Avilés se trasladaba hasta Cantora con tres drag queen. "Isabel Pantoja cumple 67 años y nos preguntábamos qué le podíamos regalar a la tonadillera. Pues, José Antonio Avilés tiene hoy la misión más importante de la tarde, entregarle el regalo de cumpleaños a Isabel Pantoja que son esas ‘drag queens'", explicaba después César Muñoz.

En ese momento, el programa conectaba en directo y mostraba a las tres drags entonando la mítica canción de 'Se me enamora el alma'. "Las folclóricas son muy importantes para el travestismo y desde que empezamos les seguimos la carrera", aseguraba después una de ellas.

A pesar de sus intentos, Isabel Pantoja no se ha acercado a recibir su regalo. "Nos vemos otro diíta porque hoy hacía mucha calor y por eso no nos has recibido", se han despedido las drags.

Este gesto a sorprendido mucho a los espectadores de Telecinco, sobre todo después de que la cadena haya cancelado programas como 'Sálvame' en un intento de limpiar su imagen. Muchos vieron en esta aparición un plagio del programa de Jorge Javier.