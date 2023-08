Terelu Campos ha regresado a Telecinco tras el final de 'Sálvame'. La colaboradora se ha visto obligado a irrumpir en 'Así es la vida' a raíz de la información que estaba dando sobre su exclusiva en la revista 'Lecturas'.

La presentadora concedió una entrevista en la que se ha sincerado como nunca sobre su preocupación por el estado de salud de María Teresa Campos. Terelu ha confirmado su madre sufre un importante deterioro cognitivo que le ha cambiado la vida por completo, tanto a ella como a las personas de su alrededor. ''Esta enfermedad no solo se lleva por delante al enfermo, sino también a los que están a su lado. Ya no soporto más ver sufrir a mi madre''.

'Así es la vida' ha hablado sobre el tema y Ángela Portero se mostraba muy crítica con la presentadora por hablar tan abiertamente de la enfermedad de su madre y aseguraba que era algo contradictorio con declaraciones anteriores en las que pedía respeto por la imagen de la comunicadora.

"He hablado con ella porque me ha aclarado una cosa que he dicho. Ella no pidió expresamente que no se hablase de Teresa, pidió que no se la fotografiase", ha explicado Alejandra Rubio al entrar en el plató de 'Así es la vida'. "A mí también me ha escrito bastante enfadada conmigo por esas palabras y me ha dicho lo mismo que a Alejandra", ha revelado Ángela Portero. Dos gestos con los que la colaboradora quiso zanjar el tema que se estaba tratando en ese momento en el nuevo programa de Telecinco.

"Carmen, después de que ocurriera lo que ocurrió, se dio cuenta de que hablar sólo hacía que perjudicar la relación. A mí, me sigue sorprendiendo que (Terelu) sea la que hable de un tema que teóricamente estaba prohibido por su hermana", ha añadido la periodista.