Terelu Campos acaba de aterrizar en España. La presentadora y el resto de sus compañeros han puesto el punto y final a su aventura con Netflix. Terelu, María Patiño, Belén Esteban, Víctor Sandoval, Kiko Hernández, Kiko Matamoros y Lydia Lozano han triunfado en Latinoamérica con el nuevo reality que esta preparando la plataforma de streaming.

Nada más pisar nuestro país, la hija de María Teresa Campos ha atendido a la prensa a quienes le han confesado que lo primero que tenía pensado hacer era visitar a su madre, a quien echaba mucho de menos. Ahora la colaboradora se ha convertido en la protagonista de la revista 'Lecturas', donde ha concedido una entrevista en la que se ha sincerado sobre el estado de salud de su madre.

Terelu asegura que María Teresa Campos sufre un importante deterioro cognitivo que le ha cambiado la vida por completo, tanto a ella como a las personas de su alrededor. ''Esta enfermedad no solo se lleva por delante al enfermo, sino también a los que están a su lado. Ya no soporto más ver sufrir a mi madre''.

"Cuando mi madre llega a casa, se sienta a mi lado, apoya su cabeza en mi hombro y se duerme", relata la colaboradora. "En ese momento siento un torbellino de emociones. Lloro sin que se dé cuenta".

"Preferiría el sufrimiento nuestro de que mi madre no nos conociera si eso implica que va a ser más feliz", reflexiona Terelu.

¡Exclusiva! 💥 El verano más triste de Terelu Campos. La presentadora protagoniza el posado más esperado en uno de sus momentos más duros por el delicado estado de su madre, María Teresa Campos. Todos los detalles, hoy en tu revista Lecturas. ¡Te esperamos! #ExclusivaLecturas pic.twitter.com/kG6NWTQfPT — Lecturas (@Lecturas) 2 de agosto de 2023

"Viendo a mi madre, pienso cosas respecto a mí misma y le dijo a mi hija 'Alejandra, yo así no quiero estar, que no se te olvide'", confiesa. "Enferma como ella no quiero estar ni un día y no me tiembla el pulso al decirlo", asegura. "La enfermedad de mi madre no se puede asumir, solo puedes adaptarte. Pero el dolor está ahí siempre".

"Carmen necesita echarlo todo fuera y estaba acostumbrada a llamar a mi madre cada vez que le pasaba algo", asegura. La presentadora ha confesado que ella y su hija son su principal apoyo en estos duros momentos.

Su infierno en Miami

Hace unos días Terelu Campos compartió con sus seguidores cómo estaba siendo su experiencia en Miami. A través de su blog en 'Lecturas' dio algunas pinceladas de su experiencia con Netflix en Miami y México.

"Lo más duro que había hecho nunca'', confesó. La presentadora aseguró que había estado ''más de 24 horas sin dormir'' y que habían sufrido un calor insoportable en el rodaje: ''Trabajamos con el calor más infernal que os podáis imaginar. No puedo describiros con palabras lo que estamos pasando. A las seis y media de la mañana hay fuego en la calle. Aquí no conocen el término medio, porque entras en los locales y parece que estás en Siberia".