El amor ha llegado a su fin para uno de los colaboradores más populares del 'Sálvame'. Al cierre del programa, uno de los rostros más populares del programa de Telecinco suma ahora una dura etapa tras poner fin a su relación.

Pipi Estrada ha puesto fin a su relación con su pareja. El colaborador ha sido el encargado de anunciarlo en 'Fiesta'. "Estoy triste, muy triste. Llevamos cuatro años, hemos tenido incompatibilidades, pero yo a Andreína la he querido, la quiero, pero tengo la sensación de que ya no la puedo querer más", comenzaba diciendo.

El periodista ha asegurado que la ruptura llegaba después de una gran bronca durante sus vacaciones y asegura haberse sentido humillado por la que era su pareja: "Fue algo muy desagradable. No quiero victimizarme".

"Quería que fuera el último amor de mi vida. Tenía esa ilusión y la esperanza de que fuera mi último amor. Me gustaban muchas cosas de ella", declaró. "Tengo la sensación de que me he metido en un túnel en el que no veo la luz. Cuando te disparan frases duras y frases con las que te sientes humillado dices: '¿Merece la pena continuar?", zanjó.