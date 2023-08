Los colaboradores de 'Sálvame' están disfrutando al máximo de sus vacaciones tras la cancelación del programa. Algunos de ellos antes de poner rumbo a su nuevo aventura profesional. Chelo García Cortés, Kiko Matamoros, Kiko Hernández, Belén Esteban, María Patiño, Lydia Lozano, Víctor Sandoval y Terelu Campos empezarán a grabar el nuevo reality de Netflix que todavía no se sabe cuando verá la luz.

Mientras no llega el momento de poner rumbo a América, los excolaboradores se relajan y disfrutan del verano rodeados de amigos y familiares. Una de las que no ha parado ha sido Belén Esteban. La de Paracuellos está aprovechando el tiempo libre para viajar y disfrutar de las playas españolas.

Todo ello lo muestra a través de las redes sociales, donde en las últimas horas, compartía un sospecho mensaje que despertó las alarmas de sus seguidores. "Qué horror de gente tan mala y envidiosa. Lo mejor que he hecho en la ida es bloquear a gente que me da pena de lo malos que son. Yo tengo mi familia y tan feliz..."

La princesa del pueblo no ha dado más detalles sobre el significado de este inesperado mensaje, pero las polémicas en las que se ha visto envuelta en los últimos días podrían hacer sospechar sobre quiénes serían los destinatarios de su mensaje.

Además de los rumores de crisis con su marido, que fueron desmentidas por la misma Esteban, el pasado fin de semana 'Fiesta' destapó la mala relación de la colaboradora con Amor Romeira y apuntó a que esto podría haber provocado que Anabel Pantoja no invitará a la exgranhermana a su cumpleaños.

"Hace un tiempo Belén Esteban criticó a Amor porque decía que Amor contaba cosas de Anabel que no debía contar. Esto a Amor no le gusto y llega un día en el que Belén cuenta algo que no debería haber contado supuestamente, que es cuando confirmó que Anabel estaba con el fisio”, explicó Manzano y añadió que Pantoja habría elegido a “su amiga más importante y más famosa”, aseguró Aurelio Manzano.

Belén Esteban no ha dado más detalles, pero ha decidido pasar del ausento y centrarse en su nueva aventura profesional con Netflix.