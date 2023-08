Nadie duda de que Orestes es uno de los concursantes más emblemáticos de Pasapalabra. Por eso todos se preguntan cómo se encuentra después de haber sido expulsado del concurso tras ganar Rafa, su contrincante, el bote del concurso cifrado en 2.272.000 euros. "Está muy desanimado", aseguraron en Espejo Público, el programa de Antena 3 que presenta Susana Griso.

"Pasapalabra" es un programa de televisión que comenzó a emitirse en España en el año 2000. Antena 3 fue la cadena que estrenó el formato; si bien, a los seis años de emisiones, Telecinco se hizo con los derechos y pasó a explotar el programa del rosco.

En la cadena de Mediaset fue donde más éxito tuvo el programa, con Christian Gálvez a la cabeza. En octubre de 2019 una sentencia judicial obligó a que Telecinco dejase de emitir el programa por unos problemas con los derechos de emisión.

Cuando Mediaset y la productora original del programa negociaban la fórmula para recuperar el formato, Antena 3 se anticipó y logró hacerse con los derechos de emisión. La jugada, al menos hasta ahora, ha salido redonda. Pusieron a Roberto Leal como presentador y están siendo dueños y señores de la audiencia día tras día.

Su carisma y simpatía

Orestes es un concursante que ha conquistado al público. Su carisma y simpatía le convirtieron en un adversario único. En 2016, cuando tenía solo 19 años, participó en 75 programas midiéndose a otro histórico como Jero García, y posteriormente volvería al concurso participando en 84 ocasiones. En Telecinco llegó a participar en 119 ocasiones más 10 que no pudieron ser emitidas debido a la sentencia judicial que canceló la emisión. En aquella época, llegó a ganar 68.400 euros y solo fue apartado del plató por la citada sentencia.

Cuando Pasapalbra cumplió 20 años Orestes y Rafa Castaño, otro de los personajes más populares del programa, se enfrentaron, venciendo el burgalés y ganándose la ocasión de repetir. Desde entonces ahí sigue intentando conseguir ‘El Rosco’.

Participante también en otros concursos como ‘El Tirón’ de Telecinco, o ‘El Cazador’ de TVE, Orestes posee un don innato a la hora de descifrar las palabras indicadas, amén de un sentido del humor que no ha pasado desapercibido para la audiencia. Reservado en el ámbito personal, en Instagram ya cuenta con miles de seguidores con los que comparte sus últimos retos.

Su regreso

Hace unos días, el director de Pasapalabra, Miguel Aparicio, conceidó una entrevista en exclusiva al medio especializado en televisión FórmulaTV en la que se pronucnió sobre el regreso del burgalés al programa. "No podemos traer de nuevo a Orestes la semana que viene porque hay gente que ha hecho el casting y que está esperando", señaló- "No creo que Orestes tuviera fuerza para venir porque es muy duro estar ahí", sustuvo para terminar reclarcando que "no creo que él quiera volver en estos momentos, pero debería en algún momento"