'Espejo Público', 'El Programa de AR', 'Al Rojo Vivo', 'Y Ahora Sonsoles'...es normal que los programas de televisión cuenten con caras reconocidas entre los reporteros por su fidelidad y larga duración frente a las cámaras en los magacines. Sin embargo, también es común, que en ese sector se vivan despedidas, como la de Mabel Redondo ayer.

La periodista, histórica reportera del programa de Griso & co, se despide de un programa en el que ha estado 14 años, para afrontar nuevos proyectos dentro de Atresmedia.

"Hoy es mi último día en Espejo Público, pero me quedo en la casa. He disfrutado, he conocido a gente fantástica, he gozado del compañerismo, de gente a la que quiero mucho y que me llevo en el corazón", ha dicho la "clásica" del formato, como así se ha referido a ella Lorena García, presentadora estival del programa.

"Son 14 años en los que hemos tenido muchas alegrías, también algún que otro disgustillo, pero sobre todo mucha alegría. Me llevo mucha felicidad en el corazón y en este cuerpo serrano. ¡Sed felices!", concluyó.