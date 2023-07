El pasado jueves 29 de junio Bosco Martínez- Bordiú se convertía en el ganador de 'Supervivientes 2023'. Tras una noche de infarto y en medio de una guerra abierta entre los seguidores de Asraf Beno y Adara Molinero, el sobrino de Pocholo consiguió eregirse victorioso contra todas las previsiones.

Asraf Beno, uno de los favoritos de la edición, perdía contra Jonan y quedaba como cuarto finalista. Respecto al ganador, los aspirantes a llevase el cheque de 200.000€ y esculpir su nombre en entre el resto de ganadores del reality quedaba entre Adara, Bosco y Jonan. Cuando la madrileña descubrió que se disputaba el premio contra Bosco flaqueó en su determinación: "Es muy difícil para mí pedir el voto, porque estoy con Bosqui, que sea lo que tenga que ser".

La expulsión del novio de Isa Pantoja fue uno de los momentos más tensos y polémicos de la noche y Carlos Sobera decidió dedicarle unas palabras de ánimo y despedida: "te has ganado mi respeto día tras día y semana tras semana de forma soberbia porque me has parecido siempre un superviviente nato, que lo has hecho muy bien en muchos momentos… En tu caso lo has hecho todo tan bien, tan absolutamente bien, que sin duda te merecías el premio absoluto de esta edición".

En realidad, nadie se esperaba lo que sucedio después: Carlos Sobera dio un paso al frente para anunciar quién se convertía en vencedor de la final de 'Supervivientes' tras un cálido encuentro entre amigos y familiares; dejando con la boca abierta a toda la audiencia: "Los espectadores de 'Supervivientes 2023' han decidido que el ganador de esta magnífica edición y del premio de 200.00€ sea de Bosco".

Tras conocerse el veredicto del público, el madrileño estallaba en aplausos y recibía el apoyo de toda su familia y amigos mientra recibía el cheque con los 200.00€ de manos de Laura Madrueño: "Ha sido increíble. Ha sido una cosa muy particular esta experiencia, que a mí me ha ayudado muchísimo".

Denuncian trampas en la votación de la final de 'Supervivientes'

Pero no es oro todo lo que reluce, aunque siempre sobrevuela la esta duda en las finales de grandes programas de televisión con un elevado índice de audiencia, en esta ocasión los espectadores se han volcado a denunciar "tongo" en la final de 'Supervivientes 2023'.

La final, que en principio se disputaba entre Asraf y Adara, terminó con una inesperada solución que no gustó a los seguidores de un bando ni de otro. Ambos habían sido grandes amigos al comienzo de la temporada, una relación que comenzó a degenerarse hasta que ambos se declararon la guerra y comenzaron una cruenta batalla a través de redes sociales.

Los primeros rumores de trampas empezaron a llegar cuando el programa anunció la expulsión de Asraf; y terminaron de intensificarse cuando Carlos Sobera pronunció el nombre de Bosco como ganador de la entrega.

En concreto, ha sido una frase de Carlos Sobera la que ha confirmado las suspicacias de los espectadores: cuando se disponía a presentar a Adara, el presentador ha dicho "no ha ganado, pero lo hubiera merecido como los demás".

Tremendo TONGO, desde de comenzó el jueguito de ADARA y Bosco, puro show, pero sin entretenimiento... Ja, ja, ASRAF ERA EL GANADOR 🏆💪🏆💪... para mí, Supervivientes tendrá que sobrevivir como programa... Tongo, tongo,tongo ... — PolloActivista🇻🇪🇪🇸💚🇪🇸🇪🇸 (@marichela6629) June 30, 2023

De mi parte no me interesa las mentiras que van a decir para engañarnos ,yo vi todo el concurso y ustedes como organizadores se han burlado de todos los que les dimos a ganar millones y mi castigo es borrar el canal tv 5 ,fue tongo y un tongo descaradamante sin ningún pudor — Francis Benavides (@francisbero1353) June 30, 2023

Mi ganadora era Adara, aunque me parece también justo vencedor Bosco. Pero os ha quedado muy poco creíble el tongo esta vez... — Annie🌻 (@sunflowerglowin) June 30, 2023

Lo mismo. Porque no gano quien la gente quería. Fue tongo — Maria Jose Folgado (@MariaJoseFolga) 30 de junio de 2023

Lo siento, apagón total a Supervivientes, el tongo esta clarísimo💪🏼👑🔥❤️‍🔥 pic.twitter.com/sO2GIQG6YD — 💜Majo💜 (@MJoseAbad1) 29 de junio de 2023

Pues hasta aqui la final para mi. Me voy con la Switch...



MENUDO TONGO SE ACABAN DE MARCAR!



Cuando la expulsada era Adara anularon las votaciones y las reabrieron hasta que dio su salvacion, y ahora a Asraf le hacen un Sonia Monroy... #SVFinal — OPINIONISTA (@OPINIONISTADOR) 29 de junio de 2023