Anabel Pantoja ha tenido una desagradable experiencia en el AVE. La sobrina de la Tonadillera ha tenido problemas para conseguir tener un viaje tranquilo.

Y es que Anabel Pantoja se ha alejado de los focos. La sobrina de Isabel Pantoja permanece fuera de la pequeña pantalla desde su sonada participación en Supervivientes, reality en el que encontró el amor de la mano de Yulen Pereira. Sin embargo, la pasión poco les duró y a los meses de estar en España la relación terminó, al parecer por los celos de ella. Al menos esa fue la versión del esgrimista, quien contó su experiencia junto a la Pantojita en una suculenta entrevista.

Amor al calor de Honduras

Supervivientes es uno de los realities más emblemáticos y exitosos de la televisión española. Este programa, transmitido por Telecinco, ha sido un éxito desde su estreno en el año 2000 y sigue siendo uno de los programas más vistos de la televisión nacional.

El formato de Supervivientes es sencillo pero efectivo. Un grupo de concursantes es enviado a una isla desierta donde deben sobrevivir durante varias semanas sin lujos ni comodidades. Durante su estancia en la isla, los concursantes participan en desafíos y pruebas para ganar comida, agua y otros recursos. Además, deben convivir entre ellos, lo que suele generar tensiones y conflictos.

El concurso, que suele tener una duración de tres meses, conserva la misma temática que al principio: los concursantes deben aprender a sobrevivir, sin ningún tipo de comodidad, para llevarse a casa un premio dotado con 200.000 euros. Para lograrlo los participantes deben dividirse en grupos y superar diversas pruebas hasta quedar solo diez personas. Cuando esto ocurra, los concursantes restantes deben competir para salvarse y llegar a la gala final, en la que se decidirá el ganador de la edición.

Víctima de un robo

Anabel Pantoja ha sido víctima de un robo. La sobrina de Isabel Pantoja ha hablado en su perfil oficial de Instagram de la cuantía y del valor de lo que le ha usurpado este "sinvergüenza", como ella lo ha catalogado. Un objeto personal de sumo valor para ella y primordial en su día a día. Tanto, que a la exconcursante de 'Supervivientes' no le ha quedado otra que reponer la falta con la mayor brevedad posible.

Hablamos de su neceser, con todo su maquillaje y otros objetos personales que la televisiva prefiere olvidar cuanto antes. En cuanto a la cosmética, se tratan de productos de belleza de primerísimas marcas (y de elevado coste) que la que fuera colaboradora de 'Sálvame' necesita sí o sí en su rutina. Ya sea por trabajo o por uso puramente personal.

Por eso, casi sin tiempo para 'llorar' este desagradable suceso, la que fuera también concursante de 'Supervivientes' ha tenido que desembolsar una buena suma de dinero para reponer esta falta. A través de sus redes sociales, la influencer ha 'denunciado' lo ocurrido con unas durísimas palabras en las que deja entrever su profundo dolor y descontento con este incidente que tanto le ha trastocado.

"Hace una semana me robaron mi neceser con mi make up, entre otras cosas más importantes que no quiero recordar. He perdido todo un dineral por culpa de un sinvergüenza", ha estallado la sevillana "adoptada en Canarias", que se ha desahogado con su legión de seguidores (que ya son más de 1,7 millones en Instagram).