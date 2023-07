El conocido empresario José Luis López 'El Turronero' cumplía este fin de semana 60 años y, para celebrar una cifra tan redonda, no dudó en celebrar la fiesta más multitudinaria y espectacular que se recuerda en mucho tiempo. Más de 3000 invitados, actuaciones en directo de artistas como India Martínez, Pitingo o Los Morancos, y atracciones y puestos de feria que hicieron las delicias de los asistentes, entre los que se encontraban innumerables rostros conocidos: Bertín Osborne, Fabiola Martínez, Francisco Rivera y Lourdes Montes, Susanna Griso, María Zurita, Vicky Martín Berrocal, Chenoa, Elena Tablada, Eva González, María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi, Joaquín Sánchez, Víctor Janeiro y Beatriz Trapote... y Ana María Aldón, José Ortega Cano y Gloria Camila.

A pesar de que la gaditana y el torero han coincicido en privado en varias ocasiones desde su separación hace 9 meses, y públicamente demostraron su sintonía en la Primera Comunión de su hijo José María en mayo, la hija de Rocío Jurado todavía no se había visto las caras con la exmujer de su padre. Un reencuentro sobre el que ninguno quiso pronunciarse a su llegada a la fiesta de 'El Turronero', lo suficientemente multitudinaria como para que no tuviesen que cruzarse en ningún momento.

Confirmado por la propia Ana María

Sin embargo, y como ha confirmado la propia Ana María, sí coincidió con Ortega Cano y con Gloria Camila durante el cumpleaños -"sí, sí, claro" ha revelado- y, como asegura, "todo estuvo correcto". Sin entrar en detalles sobre la conversación que mantuvo con su exmarido y la hermana de Rocío Carrasco, la colaboradora de 'Fiesta' sí ha confesado que "disfruté como una enana en la fiesta. Parece que llevo tres días de cumpleaños".

Un evento al que acudió en solitario, dejándonos con las ganas de ver su primer posado oficial con su nuevo novio, un atractivo hombre de ojos azules y cincuenta y pocos años que, como reconoce, le ha devuelto la ilusión en el amor: "Me siento la mujer de su vida, me hace sentir que soy su prioridad y aunque llevamos poco tiempo nos hemos dicho muchas cosas y me hace muy feliz" ha reconocido.

Sin embargo, esta felicidad podría enturbiarse ya que el paparazzi Sergio Garrido, compañero de Ana María en 'Fiesta', asegura que tiene unas imágenes comprometidas de su novio que compartirá con ella el fin de semana que viene en el programa y que podrían afectar a su incipiente noviazgo. "He seguido a la pareja y he visto cositas raras, detalles, imágenes, momentos. Estas cosas no me gustan. Creo que ella está mucho más enamorada que él. La información que tengo es muy dura", ha adelantado el fotógrafo, dejando a la ex de Ortega Cano, literalmente, "de muy mala hostia". "Si me quieres echar un cable hazlo en privado, que es lo que hacen los amigos" le ha reprochado la diseñadora, que tendrá que esperar unos días para ver qué oculta su nuevo novio.