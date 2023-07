Este domingo se celebrán las elecciones generales. Un momento decisivo para el futuro de nuestro país y que marcará el rumbo que seguirá la política española a partir de ahora. Millones de españoles están convocados a votar, y aunque muchos ya lo han hecho por correo, se espera que los colegios electorales se llenen de votantes durante toda la jornada.

Un día que se espera tenso para la mayoría de los candidatos a la presidencia del Gobierno, pero también para uno de los rostros más conocidos de 'Sálvame' que, con su decisión, se podría estar jugando una pena de cárcel. Este no es otro que Kiko Matamoros.

El colaborador ha recibido una notificación para estar en una mesa electoral, pero se niega a ir. Él mismo ha sido el encargado de anunciarlo en sus redes sociales, donde ha estallado al compartir la situación a la que se enfrenta.

"Los mayores de 65 están exentos de formar parte de una mesa electoral, a pesar de ello me convocan como vocal suplente. Facilitan un teléfono de contacto (91 360232) al que he llamado desde el viernes 40 veces y no hay respuesta. Gracias por su trabajo impecable a la Junta Electoral de Zona de Madrid. No pienso dar un paso más, que sea lo que Dios quiera”, escribió junto a la fotografía en la que aparece con la convocatoria, anunciando que no tiene pensado presentarse.

El problema es que si se ausenta sin dar explicaciones, Kiko Matamoros podría recibir una multa que puede ir de los tres meses a un año de cárcel.

"Vaya Tela!" o “Amigo, lo de ser un chaval lo llevas en la sangre. No se lo creen ni en el gobierno de lo jovenzuelo que estás” son algunos de los comentarios que han dejado sus seguidores en su post de Instagram.

También hay quien ha cargado contra el colaborador por montar tanto escándalo. "Eres joven para lo que quieres", "Tampoco te vas a herniar”, "Podrían convocar a gente que este en el paro , digo yo", o "Exento no están los mayores de 65, si los mayores de 70. No obstante no estás obligado a asistir pero tienes que renunciar en el plazo de 7 días", le explicaban otros.