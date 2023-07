'Madrid directo' sorprendió con un reportaje protagonizado por un rostro muy conocido de la televisión que actualmente vive en la pobreza. El programa de Telemadrid emitió una pieza sobre personas que no pagan el alquiler en una vivienda de Vallecas en el que el reportero David Casasús descubrió que Paco Porras, vidente que hizo muy popular en la televisión de los 90 y 2000, era una de ellas.

En sus palabras, el vidente mantuvo que solo estaba visitando el piso con condiciones próximas al Síndrome de Diógenes, a pesar de que el resto de entrevistados en este reportaje desmontaba esta versión. "Yo le estoy acogiendo, está en la ruina. Lleva aquí cuatro años conmigo", aseguró uno de ellos.

"Yo no quiero salir a ningún lado. No, por favor, no. No estamos viviendo a costa de Josefina. No quiero salir porque estoy desnudo. ¿O quieres que te enseñe el nabo? ¿Qué tengo que ver con esto yo? ¡Si soy el invitado de la casa que he venido a ver a mi amigo y nada más! Me voy otra vez por donde he venido ¡Qué manía con que vivo aquí y dejo de vivir! ¡Joder, siempre igual!", afirmó Porras sin mostrar el rostro ante las preguntas del reportero.

Posteriormente, el programa especificó que deben más de 3.000 euros, importe al que hay que sumarle el conjunto de suministros tampoco abonados. "Lo he estado pagando siete años y normalmente, ahora se murió mi compañera y entonces he pagado hasta que he podido", aseguró otra persona que vive en esta vivienda.

Paco Porras desmiente en Cuatro que sea un okupa

Posteriormente a la emisión de este reportaje, Paco Porras desminitó este viernes en 'En boca de todos' que sea un okupa: "No tengo nada que ver con la situación de okupas. He venido a ver a un amigo que se llama Miguel Marciano, este señor le debe un dinero de dos meses, pero lleva aquí viviendo siete años. Este amigo mío no está okupando nada y yo mucho menos. Yo vengo a verle porque es amigo mío y me ha llamado para echarle un cable".

"Claro que estoy en la ruina. Yo he sido muy rico, he sido multimillonario, todo el mundo lo sabe. He hecho muchas obras benéficas también, lo sigo haciendo. Ahora mi situación económica es menos desahogada y he pasado momentos críticos, pero como tanta gente", sentenció Paco Porras.