Alberto Núñez Feijóo sorprendió a Televisión Española y al resto de dirigentes políticos declinando su intervención en el debate organizado por la televisión pública. Al encuentro asistieron ayer Pedro Sánchez, Yolanda Díaz y Santiago Abascal, porque Feijóo aseguró no creer en la "neutralidad" de RTVE.

"¿Por qué ha cambiado usted la campaña en un día como hoy? Hay un montón de comentarios, rumores e hipótesis, ¿por qué ha suspendido la campaña?", le preguntó directo Ferrerá en su intervención en 'Al rojo vivo'

"Pues mire, ayer tuve que hacer un mitin en Mallorca y me desplacé a Mallorca, y en cuanto salí de los estudios de 'Espejo Público', la verdad que al levantarme de la silla tuve un tirón. Llevo tres semanas sin hacer deporte y lo pasé francamente mal", justificó el presidente del Partido Popular.

Dice que le han puesto un Urbason para el tirón!!! 😂😂😂😂😂😂 y para colmo confunde Palma con La Palma. Todo un crack https://t.co/29bSXfg8Sh — 𝔸𝐍𝓉𝐎ⓃĮ𝓸 𝐏. 🌹 (@parrantoni) 19 de julio de 2023

Si salió de los estudios, ya no estaba en una silla. El Urbasón no es para los tirones en la espalda y Palma no es La Palma.

Es agotador. https://t.co/pH3fwfQ4XZ — Amparo Sampedro (@amparosale) 19 de julio de 2023

"Me inyectaron nada más llegar a Mallorca un Urbasón para intentar hacer el mitin, y pude hacerlo. Valoramos ya desde ayer no ir a Palma, porque está ardiendo, y no me parece razonable hacer mítines en este momento en las islas Canarias", continuó explicando.

"Estoy intentando recuperarme de una lumbalgia. He venido ahora de un fisioterapeuta, y a las 7 me voy a Valencia, espero poder aguantar. Esto de no hacer deporte en tres semanas... Me ha pegado un tirón en la espalda y estoy con medicación, sigo activo e intentaré acabar la campaña con dolor o sin él", finalizaba Feijóo su intervención.

Las palabras de Núñez Feijóo no pasaron para los espectadores del programa que se lanzaron en tropel a comentar el tremendo error garrafal del político al confundir La Palma con las islas Canarias. "Todo un crack", señalaban un usurario.