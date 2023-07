La noticia de la futura paternidad de Bertín Osborne ha generado un gran revuelo. Las declaraciones del artista, en las que aseguraba que no era un niño buscado, han generado un gran impacto en la prensa e incluso en Gabriela Guillén, la futura madre del bebé. La joven ha dejado entrever que no le han hecho demasiada gracias sus palabras y que la relación que ambos mantiene ahora mismo es de todo menos cercana.

La colombiana no es la única que parece estar enfadada con el artista. La revista 'Lecturas' ha llevado a su portada a Chabeli Navarro, una exparticipante de 'MYHYV', de la que en su dija se dijo que mantenía una relación con el artista. La joven ha decidido no callar más y ha querido contar su complicada historia con Bertín Osborne.

"Estuve embarazada de Bertín y él me convenció para abortar", asegura. "Reviví lo que yo pasé hace dos años. La misma noticia se la di a Bertín hace dos años", asegura en Lecturas. "Cuando se la di, me dijo lo mismo que a Gabriela, que no era un hijo buscado. Él no quería tenerlo".

Las palabras de la sevillana no han sentando nada bien a Bertín Osborne que ha puesto a trabajar a sus abogados que emitieron un contundente comunicado: "Nuestro cliente D. Norberto Ortiz Osborne ha encomendado a este Despacho profesional el inicio de las actuaciones legales oportunas para restablecer la verdad en relación con las afirmaciones falsas realizadas por Doña Isabel María Navarro Márquez y publicadas en el día de hoy en una revista de gran difusión".

"En las actuaciones judiciales correspondientes aportaremos las pruebas documentales que obran en nuestro poder que acreditan las mentiras y falsas acusaciones vertidas por Doña Isabel Navarro Márquez, y solicitaremos la reparación de los graves perjuicios que estas afirmaciones están causando a Don Norberto Ortiz". "D. Norberto Ortiz Osborne lamenta profundamente que al hilo de la noticia de un reciente embarazo, alguien quiera sacar provecho en su propio beneficio", finaliza el escrito.

'El programa de Ana Rosa' ha hablado sobre el tema y las palabras de Alessandro Lequio no han pasado por alto. "Yo lo que estoy viendo son muchas ganas de señalar a Bertín como principal culpable de los embarazos", aseguró el colaborador.

"Y eso es una responsabilidad de dos personas. Todas las mujeres que están con Bertín ninguna toma precauciones. Y más sabiendo que tiene un método que falla más que una escopeta de feria", añadía Lequio. "Bertín tampoco toma ninguna precaución", le cortó entonces Ana Rosa.