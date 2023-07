Las tardes de Antena 3 estuvieron marcadas durante meses por el imbatible duo de Pasapalabra formado por Rafa y Orestes. El andaluz y el burgalés se metieron a la audiencia en el bolsillo protagonizando cada tarde un encarnizado duelo por hacerse con el rosco final. Una prueba que acabó coronando Rafa Castaño, al llevarse uno de los botes más suculentos de la historia del programa.

Sin embargo, esa sana rivalidad qudó atrás y poco más se volvió a saber de ambos concursantes.

El concurso televisivo presentado por Roberto Leal lleva años siendo uno de los concursos más vistos y valorados de la televisión. Su primer programa fue emitido el 24 de julio del año 2000. En sus inicios, se podía ver en Antena 3, donde permaneció hasta 2006. Un año después se mudó a Telecinco, hasta el año 2019. Desde 2020, este programa se puede ver cada tarde de lunes a viernes de 20.00 a 21.00 horas en Antena 3. Telecinco intentó prolongar las noticias de cotilleo para conseguir ser líderes. Sin embargo, fue Antena 3 la cadena que consiguió (cada día más) sumar espectadores.

Sin ninguna duda, es uno de los programas españoles que más dinero ha repartido (Eduardo Benito fue el concursante que ganó el mayor bote de la historia del programa, 2.190.000 euros). Al mismo tiempo, en el año 2010 este concurso ganó el Premio Especial del Jurado en los Premios Ondas 2010 por sus 10 años de éxito en televisión. A día de hoy, es uno de los programas más visto en toda España, situándole como líder indiscutible de su franja horaria. Y es que el éxito del programa se basa, en buena medida, en tener espectadores fieles a determinados concursantes que consiguen convertirse en uno más de la familia de quienes están al otro lado de la pantalla.

Mecánica del concurso

En cada programa se enfrentan dos concursantes, los cuales cuentan con la ayuda de dos famosos.

En la primera parte del programa, se realizan varias pruebas donde se juega con palabras, con el objetivo de acumular segundos para la prueba final ('El Rosco').

Finalmente, los concursantes deben de acertar el máximo número de palabras (de un total de 25 palabras que componen El Rosco). El concursante que acierte más palabras, es quien gana 1200 euros y el retorno al concurso.

Un sueño por cumplir

«A los tres años de mi participación en ‘Pasapalabra’ y ‘El Tirón’ en Telecinco, me llamaron de Antena 3 para concursar otra vez en el programa», recuerda él. Sin embargo, tiene una espinita clavada, y es participar en ‘Saber y ganar’: «Me gustaría probar suerte en el concurso de La 2. Eso sí, un tiempo entre medias, unos tres o cuatro años. Ahora quiero despejarme y descansar bien de toda esta maraña mediática que se ha establecido alrededor».

Pero hace un par de días murió Francisco Ibáñez, creador de los cómics de Mortadelo y Filemón, una muerte que afectó mucho a Orestes, quien escribió un tuit hacia él: "Nunca me he pronunciado con la muerte de ningún personaje relevante. Pero el caso de Ibáñez es excepcional. De no haberme zambullido en sus mundos de recochineo y alegría plenamente evasores desde los cuatro años, mi mirada del mundo sería otra, y seguramente mucho más pobre", rezó.